Entra nel vivo Insolito Marsala. Ieri l'incontro sull'innovazione nel turismo enologico

04/10/2024 09:27:00

Il Festival Insolito Marsala è entrato nel vivo, regalando ai partecipanti una serie di eventi all'insegna della cultura, dell'enogastronomia e dell'innovazione. Fino al 6 ottobre, Marsala si trasformerà in un palcoscenico dove tradizione e modernità si fondono in un percorso che celebra il vino, i sapori italiani e l'identità siciliana.

Ieri sera, presso il Complesso Monumentale San Pietro, si è svolto uno degli appuntamenti più attesi del Festival: "Progressi tecnologici e innovazione nel turismo del vino: nuovi approcci all'ospitalità e casi d'uso globali" con Michael C. Cohen, Managing Partner di GAIN Advisors. Un incontro sulle nuove frontiere del turismo enologico, con uno sguardo rivolto alle best practice globali e alle innovazioni che stanno trasformando il settore.

Sempre ieri sera, Stefania Auci, autrice del bestseller "I Leoni di Sicilia", è stata la protagonista di un incontro intimo con i lettori. Un'opportunità per scoprire le storie, le tradizioni e i territori che hanno ispirato il suo celebre romanzo, dedicato alla dinastia dei Florio, e per approfondire il ruolo del Marsala nella storia imprenditoriale siciliana.

Ma Insolito Marsala non è solo cultura. Dal 2 al 6 ottobre, gli amanti del buon cibo e del vino possono immergersi in un percorso di gusto che attraversa le eccellenze italiane, accompagnato dai rinomati vini di Marsala. I locali partecipanti al Festival propongono menù esclusivi e, per l’occasione, è stato creato il cocktail “Insolito on the Rocks”, un mix rinfrescante a base di Gin Eugin N7, limone, frutto della passione e chinotto.

Quresta sera al Resort Santa Maria si terrà un evento fuori dagli schemi, tra buon cibo, chiacchiere e uno show di fuoco che saprà sorprendere tutti i presenti. È possibile scegliere tra un aperitivo a base di stuzzicherie siciliane o una cena completa che offre un percorso culinario dai sapori di mare fino alla terra, tipici della tradizione siciliana. Il Festival Insolito Marsala continua con tanti appuntamenti imperdibili, un'occasione unica per scoprire le bellezze e le eccellenze del territorio marsalese in un'atmosfera di festa, innovazione e tradizione.

Per maggiori informazioni, dettagli sul programma e prenotazioni, visita il sito ufficiale www.insolitomarsala.it.