Politiche sociali, dalla Regione 5 milioni per gli alunni disabili

04/10/2024 12:00:00

L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha stanziato 5 milioni di euro per garantire la continuità dei servizi di assistenza agli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado comunali. I fondi saranno destinati ai servizi Asacom (Assistenza per l’autonomia e la comunicazione) e a quelli integrativi, aggiuntivi e migliorativi, cruciali per supportare gli alunni con disabilità durante l’anno scolastico 2024-2025.

L'assessore Nuccia Albano ha sottolineato l’importanza di questo finanziamento, affermando: «Abbiamo impegnato la somma per evitare eventuali interruzioni di servizi essenziali. L'obiettivo del governo Schifani è garantire pari diritti e dignità per tutti, assicurando che nessuno venga lasciato indietro».

I fondi saranno assegnati ai Distretti socio-sanitari sulla base del numero di minori con disabilità gravissima, riconosciuti dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare o da medici specialisti dell’Asp di residenza, e che necessitano di alta intensità di cura. Questo finanziamento rappresenta un passo significativo verso il sostegno dell'inclusione scolastica e l'uguaglianza di opportunità per gli alunni con disabilità.