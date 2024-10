 Prefettura di Trapani: al via il corso di abilitazione per Ufficiali di Stato Civile

04/10/2024 13:00:00

È stato inaugurato dal Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Trapani il nuovo corso di abilitazione per Ufficiali di Stato Civile, un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno e coordinata dalla Prefettura di Trapani, con la partecipazione delle Prefetture di Ragusa e Siracusa. Il corso, che si avvale della collaborazione dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (Anusca), mira a potenziare le competenze dei dipendenti comunali nel settore delle pratiche demografiche.

Il programma formativo, della durata di cinquanta ore, si svolge in modalità e-learning nei giorni 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre, con conclusione il 6 novembre. Destinatari del corso sono i dipendenti comunali di ruolo, titolari della delega delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile da almeno cinque anni, provenienti dalle province di Trapani, Ragusa e Siracusa.

Accanto a questi partecipanti ufficiali, il corso ha registrato la presenza di 88 dipendenti comunali in qualità di "uditori", ovvero operatori che, pur non avendo ancora raggiunto i cinque anni di esperienza richiesti, hanno scelto di aderire per approfondire le proprie conoscenze in materia di registrazione e conservazione di atti relativi alla capacità e allo stato delle persone, un ambito che sta attraversando significative trasformazioni normative e tecnologiche.

La prima lezione del corso ha visto l’intervento di due esperti del settore. Nicola Corvino ha introdotto le tematiche legate all'innovazione tecnologica nei servizi demografici, mentre Romano Minardi ha illustrato i presupposti e le modalità di rilascio della Carta di Identità Elettronica, con particolare attenzione alla tutela della privacy.

Questo percorso formativo rappresenta un'importante occasione per i funzionari di stato civile di adeguare le proprie competenze alle nuove sfide amministrative, in un contesto normativo in costante evoluzione, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e moderni ai cittadini.