Arrestati a Mazara due spacciatori di droga "pesante"

Avevano allestito un vero e proprio supermercato della droga. Droga "pesante", eroina e crack, purtroppo molto diffusa anche a Mazara del Vallo.

I poliziotti hanno registrato centinaia di cessioni, così, nel pomeriggio del 27 settembre 2024, il personale del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una coppia di cittadini mazaresi, accusati di spaccio continuato di sostanze stupefacenti del tipo “pesante”, tra cui cocaina e crack. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Marsala, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.

L'arresto è stato il frutto di una lunga e articolata indagine di polizia giudiziaria, avviata dalla Sezione Investigativa del Commissariato nel marzo 2024, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala. Le indagini hanno evidenziato che i due indagati avevano trasformato la loro abitazione in un vero e proprio "supermercato" della droga, frequentato giorno e notte da clienti in cerca di cocaina e crack.

La polizia ha condotto numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, che hanno confermato un continuo via vai di acquirenti presso la casa della coppia. Nell’arco di un mese di monitoraggio, dieci persone fermate subito dopo essere uscite dall’abitazione sono state trovate in possesso di cocaina. Inoltre, le forze dell'ordine hanno documentato oltre 550 cessioni di droga.

Nel mese di maggio, durante una perquisizione nella loro abitazione, i due conviventi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e di materiale per il confezionamento delle dosi. A seguito di queste prove, entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato continuato di spaccio in concorso.

La Procura di Marsala, condividendo le conclusioni investigative, ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere per i due indagati.