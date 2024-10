Pallamano: domani l'Handball Erice in trasferta in Lituania per l'European Cup

04/10/2024 12:23:00

Primo turno della EHF European Cup, che si svolgerà con la formula di “andata e ritorno”. La AC Life Style Handball Erice affronterà le lituane del Cascada HC Garliava SM, con la gara d’andata fissata in Lituania per domani, sabato 5 ottobre (ore 11.30); quella di ritorno, invece, è prevista per sabato 12 ottobre (ore 18), al Palazzetto “Pino Cardella” di Erice. “Siamo molto entusiasti per l’inizio della competizione che è uno degli obiettivi della stagione, dichiara il Coach dell'HandBall Erice Ignacio Aniz Legarra Iñaki. Sappiamo di dover giocare contro l’attuale campione della lega lituana, un avversario forte, con un gioco incentrato su una fase offensiva varia e determinata. Per adeguarci a questo livello, dobbiamo migliorare il nostro standard e proseguire sulla scia che finora abbiamo percorso. Sappiamo che è un avversario difficile, ma tutto si decide in due partite, in 120 minuti. Il nostro obiettivo, perciò, è quello di tornare dalla Lituania con il miglior risultato possibile, sapendo che, in ogni caso, l’esito definitivo del confronto si determinerà in casa nostra. Ce la giocheremo con entusiasmo e con la voglia di farcela. In questa settimana, ci siamo preparati nel modo migliore per ottenere il massimo. Giocheremo in un contesto difficile ma, senza dubbio, con la voglia e la speranza di fare bene”. Il match verrà trasmesso in diretta sul Canale YouTube EHF: diretta in streaming a partire dalle ore 11.20 circa, al link https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bunw6kYB7is - invece nella pagina Facebook ufficiale dell'Handball Erice ci sarà un aggiornamento alla fine del primo tempo ed il risultato finale.

Foto: Joe Pappalardo.