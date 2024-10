A Trapani celebrata la "Giornata mondiale dei nonni e degli anziani" 

04/10/2024 18:01:00

Anche quest’anno il Lions Club Trapani, in collaborazione con il Comune di Trapani, ha celebrato con grande successo la “Giornata mondiale dei nonni e degli anziani”, organizzata presso il Centro Sociale per Anziani di Borgo Annunziata. L'evento, dedicato a onorare la figura dei nonni e il loro ruolo fondamentale nella società, ha visto la partecipazione di numerosi anziani del territorio, creando un'atmosfera di festa e condivisione.

La giornata è stata arricchita da diverse attività pensate per il benessere e il divertimento dei nonni. Tra queste, un'iniziativa particolarmente apprezzata è stata quella dei parrucchieri volontari, che si sono messi a disposizione per curare i capelli dei presenti, regalando loro un momento di attenzione e cura personale. La festa si è conclusa in serata con un rinfresco e musica dal vivo, che ha ulteriormente animato l’evento, regalando sorrisi e allegria ai numerosi partecipanti.

Nel pomeriggio si è svolto un importante service dedicato alla “prevenzione delle malattie della terza età”, in cui sono intervenuti due esperti: il dottor Domenico Scalisi, referente della II circoscrizione, e il dottor Vincenzo Somma, socio del Lions Club di Trapani. Durante l’incontro, i medici hanno fornito preziose informazioni sulla prevenzione delle patologie più comuni tra gli anziani, mettendo in evidenza l'importanza della prevenzione e delle buone pratiche per mantenere uno stile di vita sano anche in età avanzata.

A tutti i partecipanti è stato distribuito un opuscolo informativo, contenente consigli pratici per prevenire malattie tipiche della terza età, come quelle cardiovascolari, il diabete e i disturbi osteoarticolari.

L’evento, oltre a rappresentare un momento di festa e socialità, ha sottolineato l’impegno del Lions Club Trapani nel promuovere la salute e il benessere della comunità, con particolare attenzione agli anziani, figura centrale del nucleo familiare e sociale.