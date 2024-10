 Caos al lungomare di Marsala: due autobus non passano. Traffico bloccato per venti minuti

04/10/2024 08:43:00

Il lungomare di Marsala sembra essere diventato un vero incubo per automobilisti e residenti, con situazioni di traffico paralizzato che si ripetono quotidianamente. Questa mattina, in particolare, il blocco è durato ben 20 minuti, a causa di due autobus che non riuscivano a transitare nella stretta carreggiata.

La circolazione, già resa difficile dalle dimensioni ridotte della strada, è stata completamente paralizzata dalla combinazione di due autobus che si trovavano a dover passare in direzioni opposte. In casi del genere, quando si incontrano veicoli di grandi dimensioni come camion o autobus, il passaggio diventa quasi impossibile. Un volta sbloccati, l'autobus che si dirigeva verso il porticciolo è rimasto nuovamente bloccato in corrispondenza del segnale della pista ciclabile, senza poter proseguire perché le auto provenivano in senso opposto.

Il restringimento della strada, causato non solo dalle corsie ciclabili ma anche dalle transenne per i lavori di riqualificazione dell'area, iniziati lo scorso maggio, sta creando una situazione di continuo disagio. Anche in condizioni normali, due auto che viaggiano in direzioni opposte devono prestare molta attenzione, ma la presenza di mezzi pesanti rende la situazione ingestibile.

L’unica soluzione per ridurre questi disagi sarebbe quella di accelerare la sistemazione del ciglio della strada e rimuovere definitivamente le transenne che occupano parte della carreggiata. Continuare con queste restrizioni fino alla conclusione dei lavori non farà che peggiorare ulteriormente la già difficile situazione della circolazione sul lungomare di Marsala.