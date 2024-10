Trapani, conclusa la mostra "Ori e Argenti della Settimana Santa"

05/10/2024 11:00:00

Si è conclusa con successo la mostra “Ori e Argenti della Settimana Santa”, presso la storica Sala Laurentina di Trapani, inaugurata in occasione del festival “Le Vie dei Tesori” svoltosi dal 14 al 29 settembre 2024. L'esposizione, che ha avuto il suo culmine durante l'ultimo weekend di settembre, ha rappresentato un'importante occasione per mostrare al pubblico i preziosi ex voto, donati da famiglie e artisti dal XVII secolo in poi, legati alle celebrazioni della Settimana Santa.

“Abbiamo deciso di separarci dal festival "Le Vie dei Tesori" per offrire una visione più in linea con la nostra missione. Vogliamo creare uno spazio dedicato agli Ori e Argenti della processione, permettendo una fruizione più ravvicinata e consapevole di questi manufatti. Gli ex voto, precedentemente esposti nella sede dell’Unione Maestranze, sono stati resi accessibili in modo ravvicinato al pubblico, permettendo ai visitatori di “toccare con gli occhi” questi preziosi oggetti, che solitamente si osservano da lontano durante la processione, favorendo una comprensione più profonda del loro valore. Una vicinanza che ha permesso di suscitare nuove emozioni e una comprensione più profonda del valore di questi elementi, spesso trascurati da un pubblico turistico che li osserva superficialmente. Stiamo pianificando una nuova esposizione, prevista prima di dicembre o durante la Settimana Santa, con materiale informativo multilingue per accogliere i visitatori internazionali”, ha dichiarato il Presidente delle Unione Maestranze, Giovannello D’Aleo.

Un approccio, dunque, più centrato su un’esperienza intima e coinvolgente che ha attratto persone desiderose di conoscere meglio la storia e la tradizione dei Misteri e che ha registrato un aumento significativo delle visite.