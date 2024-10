Idee per il weekend? Itinerari tra storia e gusto in provincia di Trapani

05/10/2024 06:00:00

Un weekend all'insegna della cultura e dell'arte in provincia di Trapani.

Approfitta della 'Domenica al Museo' per esplorare gratuitamente siti archeologici come Segesta e Selinuntea. A Marsala, Le Vie dei Tesori e Insolito Marsala ti offrono un'esperienza unica tra arte, storia e enogastronomia. E non dimenticare il Trapani Beer Fest e gli altri eventi che animeranno la provincia:

PROVINCIA DI TRAPANI - Il 6 ottobre torna la "Domenica al Museo" in Sicilia, offrendo ingressi gratuiti a vari siti culturali, compresi quelli della provincia di Trapani. I visitatori possono esplorare il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di Selinunte, le Cave di Cusa, il Parco archeologico "Lilibeo" a Marsala, l'Area archeologica di Capo Boeo, il Museo del Satiro a Mazara del Vallo, il Castello Grifeo a Partanna e l'ex Stabilimento Florio a Favignana. È consigliabile verificare eventuali prenotazioni e orari di apertura direttamente con i luoghi di interesse.Per maggiori informazioni consultare il sito web dell'assessorato regionale ai Beni Culturali.

MARSALA -Marsala ospita la sesta edizione del festival "Le Vie dei Tesori", che si svolgerà per tre weekend, dal 5 al 20 ottobre, con un focus sui suoi siti archeologici. Saranno validi anche i coupon già acquistati per visitare Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo. Il programma, curato da Serena Parrinello, include cinque siti del parco archeologico di Lilibeo, tra cui gli scavi della fortezza punica e la necropoli di Santa Maria della Grotta. Torna nel Palazzo Comunale il "Trittico fiammingo", un dipinto cinquecentesco recentemente restituito alla sua sede originale. Oltre alle visite ai luoghi storici, il festival offre esperienze uniche, come voli in aereo sopra Favignana, yoga tra i monumenti e laboratori di ricamo. Quattro cantine apriranno per degustazioni, presentando il processo di produzione del Marsala. È previsto anche un programma dedicato ai bambini. Per partecipare, è possibile acquistare coupon online, validi per più visite, e si consiglia la prenotazione. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori. Maggiori informazioni su https://www.leviedeitesori.com/marsala



MARSALA - Fino al 6 ottobre, Marsala ospita la prima edizione di Insolito Marsala, un festival che unisce enoturismo, arte, tecnologia e ospitalità. Tra gli eventi principali, la presentazione del progetto Twine, gemello digitale di Palazzo Fici, e installazioni di street art. Degustazioni di vini locali e prodotti DOC italiani saranno al centro delle serate, arricchite da musica e cocktail creati appositamente.Per maggiori informazioni, dettagli sul programma e prenotazioni, visita il sito ufficiale www.insolitomarsala.it



SEGESTA - Il Parco archeologico di Segesta, il 6 ottobre, offre visite guidate gratuite in occasione della prima domenica del mese. Alle 10.30 e 11.45 si terrà "L’archeologo racconta il Tempio dorico di Segesta", mentre alle 16.00 e 16.45 "La Casa del Navarca tra mosaici e nuove scoperte". Le visite esplorano l'architettura del tempio dorico e i risultati degli ultimi scavi archeologici. Prenotazioni su coopculture.it.



SELINUNTE - Il 6 ottobre, in occasione della prima domenica del mese, l'ingresso al Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa sarà gratuito. Alle 10:30 e 11:45, gli operatori di CoopCulture offriranno la visita guidata “L’archeologo racconta i segreti dei templi di Selinunte”, al costo di 7 euro. La giornata includerà anche una sfilata di auto storiche e una conferenza sulla pace organizzata dai Club Rotary.

MENFI - Fino al 6 ottobre si svolge a Menfi la ventiseiesima edizione di Inycon, la storica festa del vino che celebra la cultura vitivinicola e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Il centro storico di Menfi sarà il fulcro delle attività, con degustazioni, spettacoli e laboratori gastronomici. Qui maggiori dettagli

TRAPANI - Fino a domenica 6 ottobre, Trapani ospita la seconda edizione del "Trapani Beer Fest" in Piazza Vittorio Emanuele. L'evento, a ingresso gratuito, si terrà dalle ore 18:00 alle 01:00 e offrirà un'ampia selezione di birre artigianali locali e internazionali. La manifestazione prevede inoltre stand gastronomici, musica dal vivo e intrattenimento.

TRAPANI - Sabato 5 ottobre 2024 alle ore 17:00, presso il Museo regionale "Agostino Pepoli", si terrà la cerimonia di intitolazione della Biblioteca a Vincenzo Scuderi, sovrintendente della Sicilia occidentale e di Palermo fino al 1988.

CASTELVETRANO - Lo scrittore Andrea Di Consoli inaugura il PalmosaFest sabato 5 ottobre alle ore 18.30 con la presentazione del suo libro Dimenticami dopodomani all'ex convento dei minimi di Castelvetrano. L'evento sarà arricchito da letture, critiche e musica dal vivo. Organizzato dall'associazione Palmosa-Kore, fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese.

PARTANNA - Il Club per l'UNESCO di Castelvetrano Selinunte organizza una passeggiata archeologica e paesaggistica domenica 6 ottobre alle ore 9:00 nell'Area Archeologica di Contrada Stretto (Partanna). L'evento mira a esplorare un importante sito neolitico e il "cranio trapanato", con la visita al Castello Grifeo e un brunch opzionale. Collaborano Prima Archeologia e la Fondazione Sebastiano Tusa.