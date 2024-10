 Marsala: tre workshop all'Otium con artisti internazionali in residenza

05/10/2024 15:00:00

La Libreria Otium di Marsala si prepara ad accogliere tre imperdibili workshop creativi, frutto di una collaborazione internazionale tra artisti in residenza e la rivista The Polyglot. Gli eventi fanno parte del progetto Culture Moves Europa Residency, un’iniziativa coordinata dal Goethe-Institut e sostenuta dalla Comunità Europea all’interno del programma Creative Europe. Questi appuntamenti offrono al pubblico l'opportunità di interagire con artisti di fama internazionale attraverso momenti di scambio culturale e creazione condivisa.

Il calendario dei workshop

Martedì 8 ottobre 2024, ore 17-20: JarosÅ‚aw MikoÅ‚ajewski, poeta polacco e noto reporter, guiderà un workshop sul tema “I linguaggi del reportage”. Durante questo incontro, i partecipanti esploreranno l’arte di raccontare la realtà attraverso la poesia e il giornalismo, con un focus sui vari stili di narrazione utilizzati nei reportage.

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 17-20: l'illustratrice rumena Adina Hutanu terrà il suo workshop dal titolo “Ricordi illustrati”, dove esplorerà come le immagini possono catturare memorie ed emozioni. Gli appassionati di disegno e illustrazione avranno la possibilità di imparare tecniche per dare forma visiva ai propri ricordi più significativi.

Domenica 13 ottobre 2024, ore 17-20: la poetessa tunisina Lilia Ben Romdhane concluderà il ciclo di eventi con un workshop dedicato alla “Poesia orale”. Questo incontro sarà un’occasione per immergersi nell’antica tradizione della poesia parlata, approfondendo il potere della parola recitata come strumento di espressione e trasmissione culturale.

Tutti e tre i workshop si svolgeranno presso la Libreria Otium, situata in via XI Maggio 106, Marsala. Questi incontri rappresentano un’opportunità unica per avvicinarsi a diverse forme d’arte e letteratura, vivendo un’esperienza di creatività condivisa con artisti internazionali.

Il progetto Culture Moves Europa Residency mira a favorire il dialogo interculturale e a supportare la mobilità artistica in Europa, creando connessioni tra territori e talenti creativi da tutto il mondo. Grazie a iniziative come questa, la città di Marsala si conferma come un polo culturale aperto e dinamico.