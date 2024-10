 Mazara celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale 

05/10/2024 16:00:00

Anche Mazara del Vallo parteciperà alla celebrazione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, in programma giovedì 10 ottobre, con un evento pubblico in Piazza della Repubblica organizzato dal Dipartimento Salute Mentale dell’Asp e dal Centro Salute Mentale (CSM) della città, con il patrocinio del Comune. L’iniziativa si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute mentale e offrire informazioni sui servizi disponibili.

Dalle ore 9:30 alle 19:00, in piazza sarà allestito un gazebo informativo con un’Unità Mobile, dove gli operatori del CSM di Mazara del Vallo forniranno opuscoli e materiali informativi sui disturbi mentali, le strategie per prendersi cura del proprio benessere psicologico e sulle modalità di accesso ai servizi offerti dal centro. Saranno inoltre a disposizione per rispondere a dubbi e domande della cittadinanza. Nell’ambito dell’iniziativa, sarà coinvolto anche il personale delle Comunità alloggio per disabili psichici, per dare ulteriore supporto informativo.

Un aspetto rilevante della giornata sarà l’importanza della creatività e dell’arte come strumenti di benessere mentale. In piazza saranno esposte opere d'arte e manufatti realizzati dai pazienti del CSM, insieme a una estemporanea di pittura che si terrà durante l’evento. I visitatori potranno inoltre godere di momenti musicali, volti a sottolineare il ruolo della musica e delle arti espressive nella cura della salute mentale.

La dottoressa Tiziana Nicolazzo, responsabile del CSM di Mazara del Vallo, e il dottor Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Asp, sottolineano che la giornata è dedicata a promuovere due messaggi chiave: “La salute mentale è un diritto universale” e “Cercare supporto per la propria salute mentale non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio e cura di sé”.

Per l'occasione, l'amministrazione comunale ha deciso di illuminare il Palazzo Cavalieri di Malta, un simbolo storico della città, con il colore verde, che rappresenta la salute mentale, per tutta la serata e la nottata del 10 ottobre.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’opportunità per informarsi e prendere coscienza dell'importanza della salute mentale, un tema sempre più rilevante nella società contemporanea.