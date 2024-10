A Josè Rallo il prestigioso Premio Alberto Falck

05/10/2024 20:00:00

L’associazione AIDAF – Italian Family Business, in occasione del suo annuale Convegno Nazionale e nell’ambito del prestigioso “Premio Alberto Falck”, ha assegnato la menzione speciale di Ambassador della Cultura d’Impresa Familiare Italiana, a Josè Rallo, amministratrice delegata di Donnafugata e quinta generazione di una famiglia siciliana con 170 anni di esperienza nel vino di qualità.

“Volto e voce dell’azienda – si legge nella motivazione del riconoscimento – José Rallo si è impegnata per lo sviluppo eco-sostenibile e culturale del proprio territorio. La sua sensibilità l’ha portata a comunicare una Sicilia innovativa e l’eccellenza del Made in Italy, nel dialogo tra arte, vino e sostenibilità.”

Alla cerimonia tenuta al Rome Cavalieri Waldorf Astoria, l’imprenditrice siciliana è stata premiata da Massimo Garrone Vicepresidente di AIDAF, l'Associazione Italiana delle Aziende Familiari, e da Massimo Meloni di EY Private, partner del Premio.

Il XIX “Premio Alberto Falck” - Miglior Azienda Familiare 2024 è stato assegnato al gruppo Epta; menzioni speciali a Callipo Group per il Miglior Passaggio Generazionale, a Davines Group per il Miglior Percorso di Crescita Sostenibile; a Reply i Premio Borsa Italiana come Azienda Familiare Quotata.