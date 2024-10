I segreti della Frutta di Martorana: la ricetta perfetta ha bisogno di ingredienti premium

05/10/2024 10:30:00

La Frutta di Martorana è uno di quei dolci che, al primo sguardo, incanta con la sua bellezza e il suo profumo irresistibile. Questo gioiello della pasticceria siciliana affonda le sue radici in antiche leggende e tradizioni. Si narra che le suore del Monastero della Martorana, a Palermo, crearono questi frutti di pasta di mandorle per abbellire il loro giardino in occasione di una visita illustre. Da allora, quest’arte dolciaria si tramanda di generazione in generazione, offrendo a tutti la possibilità di gustare una prelibatezza tanto affascinante quanto deliziosa.

Sebbene la Frutta di Martorana sia tradizionalmente legata alla Festa dei Morti, oggi è apprezzata in tutto il mondo, in ogni periodo dell’anno. Questo dolce artigianale non rappresenta solo la ricchezza della cultura siciliana, ma anche l’impegno e la passione necessari per realizzarlo con maestria.

La scelta degli ingredienti. Creare la Frutta di Martorana è un’arte che richiede cura e una selezione attenta degli ingredienti. La base del dolce è la pasta reale, composta da mandorle siciliane finemente macinate e zucchero. La qualità delle mandorle è fondamentale per garantire un sapore autentico e inconfondibile. Liuzza, con la sua esperienza di oltre quarant’anni nel settore, si distingue per l’offerta di mandorle 100% siciliane, selezionate con attenzione per garantire il massimo della freschezza e del gusto. Lo zucchero a velo, con la sua consistenza impalpabile, conferisce una texture liscia e vellutata. I coloranti alimentari naturali riproducono fedelmente i colori vivaci dei frutti, mentre il glucosio migliora la texture, rendendo la pasta elastica e lavorabile e prolungando la durata del prodotto finito. Ogni ingrediente contribuisce all’equilibrio di sapore e bellezza che rende unica la Frutta di Martorana.

Realizzare la Frutta di Martorana è un’esperienza che unisce arte e tecnica. Per ottenere risultati eccellenti, è fondamentale fare affidamento su materie prime e attrezzature di alta qualità, proprio come facevano le monache della Martorana, che con pazienza e maestria creavano queste piccole opere d'arte. Oggi, pasticceri e appassionati possono contare su partner come Liuzza, che non solo offre ingredienti selezionati, ma fornisce anche attrezzature avanzate, come stampi progettati per garantire forme perfette. Questi strumenti sono pensati per facilitare il lavoro dei professionisti, assicurando risultati impeccabili ad ogni preparazione.

