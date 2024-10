Marsala, Sud Chiama Nord sollecita il Sindaco per l'avvio della mensa scolastica

05/10/2024 02:00:00

Il gruppo politico Sud Chiama Nord, rappresentato da Ignazio Genna, coordinatore comunale di Marsala, e Michele Galfano, Commissario provinciale, ha inviato una lettera aperta al Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, per chiedere chiarimenti sul ritardo nell'attivazione del servizio di mensa scolastica. Il problema è diventato urgente, in quanto molte famiglie marsalesi dipendono da questo servizio per garantire un pasto ai propri figli durante la giornata scolastica.

Nella lettera, i rappresentanti di Sud Chiama Nord hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di questo ritardo sulle famiglie e sui bambini. Hanno sottolineato l'importanza della mensa scolastica come un servizio essenziale che non dovrebbe essere soggetto a ritardi o difficoltà organizzative. La mancanza di tale servizio sta infatti causando disagi organizzativi alle scuole e problemi per i genitori, costretti a trovare soluzioni alternative.

In particolare, Sud Chiama Nord ha rivolto al Sindaco quattro precise domande:

Quali sono le cause della mancata attivazione del servizio di mensa scolastica per l'anno in corso e se siano stati individuati i responsabili di tale disservizio?

Quali misure urgenti intende adottare l’Amministrazione Comunale per porre rimedio a questa situazione, al fine di evitare ulteriori sprechi di risorse pubbliche e ridurre i disagi subiti dagli alunni e dalle loro famiglie?

È previsto un piano per il recupero dei fondi pubblici sprecati a causa del mancato utilizzo del personale docente? Sono state avviate procedure per accertare eventuali responsabilità amministrative?

Quali azioni compensative verranno adottate per risarcire le famiglie degli alunni che hanno subito danni economici per la mancata erogazione del servizio mensa?

Sud Chiama Nord richiede, con fermezza, una risposta chiara e tempestiva da parte dell’Amministrazione Comunale, in modo da comprendere le ragioni del ritardo e sollecitare l'immediata attivazione del servizio.

Questa sollecitazione giunge in un momento critico per l'organizzazione scolastica e per le famiglie della città, che confidano nel ripristino rapido della mensa per garantire il benessere e la continuità educativa dei propri figli.