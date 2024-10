05/10/2024 18:00:00

Implementati i servizi amministrativi dell'Asp Trapani, con 83 i nuovi assunti, che hanno firmato i contratti a tempo indeterminato con il direttore generale Ferdinando Croce .



Si tratta di 13 Collaboratori amministrativi, 28 Assistenti amministrativi e 42 Assistenti tecnici Periti informatici.

"Abbiamo accelerato le procedure di stabilizzazione anche durante il mese di agosto - commenta Croce - per immettere in servizio il più rapidamente possibile questo nuovo personale qualificato, distribuendolo in tutte le unità operative amministrative della provincia".