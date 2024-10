Debutto interno per la Nuova Pallacanestro Marsala il 6 ottobre contro Svincolati Milazzo

05/10/2024 09:40:00

Tutto pronto per l'avvio della nuova stagione in casa NPM. Agli ordini di coach Grillo un organico giovane e motivato. Esordio in casa Domenica 6 ottobre alle 18 contro la Svincolati Academy Milazzo. A poche ore dal debutto casalingo la Nuova Pallacanestro Marsala ufficializza il roster per la stagione 2024-25 del Campionato di Serie C Maschile girone Q comprendente Sicilia e Calabria che per la NPM partirà in casa al PalaMedipower Domenica 6 ottobre alle ore 18:00 contro la Svincolati Academy Milazzo. Confermati nel ruolo di head coach Peppe Grillo e di assistant coach Andrea Anteri e Nanni Cucchiara, è un organico fortemente rinnovato quello della compagine lilybetana 2024-25 con l'innesto di forze fresche come i giovani Mattia Farruggia, Daniele Gentile, Becay Niang e il serbo Uros Stankovic, nonché di alcuni giocatori esperti in grado di offrire punti e continuità come il lettone Gints Miculis (miglior marcatore lo scorso anno della DR Reggio Calabria con una media di 15 punti) e il gradito ritorno di Luciano Tartamella dopo le esperienze in B e C al di fuori dell'Isola.

I nuovi cestisti si uniranno al gruppo dei confermati che comprende i veterani locali Alberto Cucchiara e Mirko Frisella (rispettivamente 10 e 11 stagioni a Capo Lilybeo) e i giovani Nicolò Abrignani, Samuel Chen, Antonio Donato e Salvatore Linares che hanno ben figurato nelle passate stagioni sia in serie C che con le rispettive compagini giovanili. Per tutta la stagione regolare la NPM disputerà gli incontri casalinghi la Domenica alle ore 18:00 come di consueto al PalaMedipower. Ecco il calendario dei match interni:

06/10/24: NPM – Svincolati Academy Milazzo - h. 18:00 PalaMedipower

20/10/24: NPM – CUS Catania - h. 18:00 PalaMedipower

27/10/24: NPM – Peppino Cocuzza Basket Milazzo - h. 18:00 PalaMedipower

10/11/24: NPM – Sport Club Gravina - h. 18:00 PalaMedipower

24/11/24: NPM – Gela Basket - h. 18:00 PalaMedipower

08/12/24: NPM – Capo Basket Capo d'Orlando - h. 18:00 PalaMedipower

22/12/24: NPM – Siracusa Basket - h. 18:00 PalaMedipower

26/01/25: NPM – Olympia Basket Comiso - h. 18:00 PalaMedipower

16/02/25: NPM – CUS Palermo - h. 18:00 PalaMedipower

02/03/25: NPM – Dierre Reggio Calabria - h. 18:00 PalaMedipower

16/03/25: NPM – Alfa Basket Catania - h. 18:00 PalaMedipower

30/03/25: NPM – Basket Giarre - h. 18:00 PalaMedipower

13/04/25: NPM – Invicta 93Cento Caltanissetta - h. 18:00 PalaMedipower