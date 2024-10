La Polisportiva Saline Trapanesi al Trofeo CONI 2024

05/10/2024 15:00:00

L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi al Trofeo CONI 2024 con lo slogan “Vivi il tuo Sogno”. Dal 3 al 6 Ottobre prenderà il via il Trofeo CONI con lo slogan “Vivi il tuo Sogno”, un appuntamento multidisciplinare che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi attraverso la sinergia di tutto il sistema sportivo e con la partecipazione di numerose associazioni sportive. Il format, voluto fortemente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e ben accolto da tutti gli organismi sportivi, ne è il principale elemento caratteristico, antesignano della parità di genere raggiunta dal CIO a livello olimpico a Parigi 2024. Per l’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi società rotellistica granata saranno presenti all’importante evento l’Atleta Asia Volpe e la Coach Valentina Incandela in veste di accompagnatrice del Settore Corsa del Comitato Regionale - SICILIA

Numeri da record alla nona edizione estiva del Trofeo CONI. La Sicilia, con le province di Catania e Palermo e un'appendice nel siracusano, è pronta ad ospitare la più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia, in programma da giovedì 3 a domenica 6 ottobre. La mini Olimpiade organizzata quest’anno dal CONI Sicilia, in collaborazione con la Direzione Territorio del CONI e in partnership con la Regione Sicilia, il Comune di Catania, il Comune di Palermo ed ITA Airways, inizierà il 3 ottobre con i Giochi Fair Play CONI, attività sportive multidisciplinari basate sui valori olimpici. Il giorno seguente, venerdì 4, cominceranno le gare e a Catania, in Piazza dell'Università. La finale nazionale del Trofeo CONI segna la fine di un percorso iniziato dai ragazzi tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, come detto, nelle proprie province e regioni e, al tempo stesso, un’occasione di crescita nel nome dello sport. Attesi in Sicilia 4500 partecipanti tra atleti e tecnici, mai così tanti nelle edizioni precedenti, in rappresentanza dei 21 Comitati Regionali del CONI: tra le 39 Federazioni Sportive Nazionali e le 5 Discipline Sportive Associate. Per l’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi Scuola di Pattinaggio Corsa In-line è fonte di orgoglio essere parte integrante di un evento così importante, per tutti i suoi Atleti, per tutto lo Staff, per la propria Città di Trapani e per la propria storia.