Liberty Lines risponde a Forgione: "Nessun allarmismo, capacità di trasporto proporzionata ai flussi"

05/10/2024 14:00:00

In seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Favignana, Francesco Forgione, in cui la compagnia Liberty Lines e la Regione Siciliana sono state definite "irresponsabili", l’Amministratore Delegato della compagnia di navigazione, Carlo Cotella, ha deciso di intervenire per chiarire la posizione dell’azienda.

Cotella ha sottolineato come il nuovo bando regionale del 2023 dimostri già un’attenzione significativa alla destagionalizzazione delle rotte, prevedendo il mantenimento dell’assetto di alta stagione fino al 30 settembre, quando in passato tale periodo si concludeva il 15. "Questo dimostra – ha affermato l'AD – l’impegno della Regione Siciliana nei confronti delle esigenze dei territori".

In merito alle critiche sull'introduzione dell’orario invernale a partire dal 1° ottobre, che ha comportato una riduzione del 30% delle corse giornaliere tra Trapani e Favignana, Cotella ha spiegato che tale decisione è stata presa in base ai dati effettivi di riempimento delle navi. "Nel mese di settembre e in questi primi giorni di ottobre – ha chiarito l’AD – il tasso di riempimento delle navi non ha mai superato il 53%, e dunque la capacità di trasporto è perfettamente proporzionata ai flussi di passeggeri registrati".

L’AD di Liberty Lines ha concluso auspicando che il dialogo tra le parti possa continuare in modo costruttivo: "Rimaniamo disponibili a fare la nostra parte, altrimenti si rischia di scadere nel puro allarmismo".

Con questo intervento, la compagnia si è difesa dalle accuse mosse dal sindaco Forgione, ribadendo l’adeguatezza del servizio offerto e la volontà di mantenere aperto un confronto basato su dati concreti e non su polemiche.