 Patente a Crediti per 53mila aziende in Sicilia

Dal 1° ottobre 2024 è entrata in vigore la patente a crediti per le aziende che operano nei cantieri, una misura pensata per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre il numero di incidenti, soprattutto nel settore delle costruzioni. In Sicilia, questa nuova regolamentazione interessa oltre 53 mila imprese, tra società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme societarie.

I dati forniti dall'Inail mostrano una situazione preoccupante: nel primo semestre del 2024, le denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia sono aumentate del 3,9%, con un preoccupante +15% di casi con esito mortale. Il settore delle costruzioni rimane il più colpito. Per affrontare questa situazione, la patente a crediti diventa uno strumento essenziale: il suo scopo è prevenire incidenti e garantire che le aziende siano in regola con le normative di sicurezza.

Come funziona la patente a crediti

La patente a crediti è obbligatoria per le imprese che operano nei cantieri e viene rilasciata in formato digitale, con un codice univoco associato. Le aziende ricevono inizialmente 30 punti, con la possibilità di accumulare ulteriori 30 punti in base alla loro storia aziendale e altri 40 tramite investimenti in formazione e sicurezza sul lavoro. Per poter operare nei cantieri, un'azienda deve avere almeno 15 punti.

In caso di incidenti gravi, i punti vengono decurtati: 20 punti in meno per un infortunio mortale, fino a 40 se coinvolge più vittime; 15 punti per inabilità permanente e 10 per malattie professionali. Inoltre, in caso di colpa grave dell’impresa, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi.

Il segretario regionale di Conflavoro Sicilia e vicepresidente nazionale, Giuseppe Pullara, ha dichiarato: «In questi giorni stiamo ricevendo tantissime richieste di chiarimenti da parte delle imprese, in particolare quelle più piccole, su come richiedere la patente. Fino al 31 ottobre, è possibile operare nei cantieri utilizzando un’autocertificazione temporanea, ma dal 1° novembre sarà obbligatorio avere la patente a crediti per operare legalmente».

Il supporto di Conflavoro per le aziende

Conflavoro Sicilia si è attivata per affiancare le imprese nel processo di richiesta della patente a crediti, soprattutto per garantire che rispettino tutte le normative di sicurezza sul lavoro. Pullara ha sottolineato l'importanza di essere in regola: «Per operare nei cantieri occorre la patente a punti, obbligatoria anche per i cantieri già avviati. La nostra associazione è a disposizione per aiutare le aziende a verificare la conformità alle normative e ad evitare sanzioni».

L’obiettivo di questa nuova regolamentazione è rafforzare la sicurezza nei cantieri e ridurre il rischio di incidenti, creando un sistema di responsabilità che premi le imprese virtuose e sanzioni quelle che non rispettano le regole. Con il supporto di associazioni come Conflavoro, le aziende potranno navigare attraverso le nuove normative e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.