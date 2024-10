Il Trapani è "solido", pari a Sorrento nonostante un'espulsione

06/10/2024 17:11:00

Un punto a Sorrento nonostante l'inferiorità numerica per quasi un tempo. E' il bottino conquistato dal Trapani sul difficile campo dei campani al termine di una gara ostica, come nelle previsioni e, nel finale, diventata ancora più complicata per via dell'espulsione di Benedetti.

Il Trapani che veniva da due vittorie consecutive sapeva bene che a Sorrento avrebbe trovato un avversario complicato da affrontare e l'allenatore Aronica ha voluto confermare molti dei protagonisti dell'ultimo successo con la Turris, anche se in avanti, a far coppia con Lescano, è stato scelto Bifulco.

Contro i granata si sono ritrovati Nino Musso, ex che con il Trapani ha esordito in B, restando negli anni della D, ma senza riuscire a "sfondare" come accaduto, invece, non appena andato via dalla Sicilia.

E l'attaccante ci ha messo appena 13 minuti per trovare il gol che ha portato in vantaggio il Sorrento, bravo a sorprendere Seculin con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Dopo aver trovato il gol Musso non ha esultato, ricordando proprio i suoi trascorsi in maglia granata, alzando anche le mani all'indirizzo dei tifosi trapanesi che hanno raggiunto Sorrento.

Il Trapani non ha accusato il colpo, perché la squadra ha continuato a fare il proprio gioco, anche se meno redditizio rispetto alle settimane precedenti, quindi, alla mezzora è arrivato il gol del pareggio siglato da Silvestri, anche questa volta con un perfetto colpo di testa che ha gonfiato la rete dei padroni di casa.

Il primo tempo termina, quindi, sull'1-1, ma in casa Trapani c'è preoccupazione per i due gialli mostrati dal direttore di gara ai due centrali, Sabatino e Silvestri.

In apertura di ripresa Aronica toglie dalla mischia proprio Sabatino e manda dentro Celiento, ma l'incontro prende una brutta piega per il Trapani al 53' quando, in 60 secondi, Benedetti si becca due gialli: il primo per proteste e il secondo per un fallo a centrocampo.

In 10 contro 11, quindi, Aronica decide di apportare qualche cambio tattico, con l'uscita di Kanoute e l'ingresso di Gelli, passando, quindi, al 3-4-2.

Silvestri diventa l'eroe della giornata quando al 63' salva praticamente sulla linea una conclusione dei campani che, altrimenti, sarebbe finita all'interno della porta e 2 minuti dopo è Seculin a bloccare un tiro di Fusco.

Il Sorrento spinge tanto alla ricerca del vantaggio che, però, non arriva, quindi, gli allenatori completano le sostituzioni, ma il punteggio non cambierà più fino alla fine e il Trapani, così, prosegue la sua serie positiva, tornando in Sicilia con un importante pareggio ottenuto in evidenti condizioni di difficoltà.