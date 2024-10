Trapani, Antonini loda la Shark e "riprende" il calcio

06/10/2024 19:12:00

Festa per la prima vittoria in serie A, ma anche amarezza per una prestazione che è stata ritenuta al di sotto della attese, condita da "tanti errori" e da un "atteggiamento sbagliato".

Così Valerio Antonini, il presidente della Polisportiva granata, saluta i risultati sportivi ottenuti dalle sue due formazioni tra la serie A per il basket e la serie C per il calcio.

Le rose sono tutte per la squadra di Jasmin Repesa, capace di vincere a Treviso, ottenendo il primo successo stagionale con una partita di alto livello che non fa altro che confermare la bontà della squadra costruita per questa stagione.

"Weekend strepitoso per il Basket. La prima vittoria in A, una partita favolosa giocata dai nostri in maniera entusiasmante e brillante e condotta da un leader favoloso come Jasmin. Tutti grandi ma citazione speciale per la prestazione difensiva di Petrucelli che è sembrato insuperabile. Orgoglioso dei miei tifosi che hanno dimostrato a tutta Italia che giochiamo con uno in più e che ogni trasferta ci sarà una città intera a seguire i suoi beniamini. L’ho detto più volte, nessun obiettivo è precluso a questa squadra e sono sempre più convinto che potremo lottare per il titolo già quest’anno".

Le spine, invece, sono tutte per il calcio e Antonini non risparmia critiche a tutta l'equipe, che ha pareggiato per 1-1 sul campo del Sorrento dopo aver giocato quasi un tempo in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Benedetti.

"Delusione per la partita di Sorrento. Atteggiamento sbagliato da subito, errori grossolani, per di più arbitraggio inadeguato a certi livelli con un giocatore del Sorrento che andava perlomeno ammonito ed invece è stato espulso Benedetti che Comunque si è macchiato di una ingenuità che un difensore del suo livello non può e non deve mai più commettere.

Quando si trovano provocatori come il giocatore che lo ha colpito al volto bisogna sapersi comportare e controllare. Ora due partite in casa in cui abbiamo bisogno di tanta gente ad incitare i ragazzi perché servono 6 punti assolutamente. Senza se e ma".

Quindi, conclude lanciando la sfida al primo posto che, a fine stagione, consegnerà la promozione diretta in serie B. "La squadra è a soli 3 punti dal primo posto e siamo a 6 risultati positivi consecutivi. Significa che ci siamo e lotteremo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata per arrivare primi".