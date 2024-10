Mazara, due nuovi asili nido con i fondi del Pnrr

06/10/2024 02:00:00

Due nuovi asili nido comunali, uno in via Luigi Vaccara ed un altro in via Livorno verranno realizzati a Mazara del Vallo dall'amministrazione comunale con fondi del Pnrr.



In particolare, il Comune di Mazara del Vallo è stato ammesso quale beneficiario per un importo complessivo di 2milioni 592mila euro al finanziamento con fondi Pnrr del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base di un avviso del 2021.

Con un investimento di 1milione 32mila euro verrà realizzato un nuovo fabbricato destinato ad asilo nido per un'utenza di 45 bambini in un'area comunale di via Livorno dove già sono realizzati una scuola elementare ed una scuola materna. L’asilo nido verrà realizzato nella parte ancora libera dell’area.

Con un investimento di 1milione 560mila euro verrà realizzato in via Luigi Vaccara un asilo nido per un'utenza di 65 bambini, mediante la demolizione e ricostruzione di un immobile comunale in parte abbandonato e in pessime condizioni statiche sul lotto di terreno demaniale tra Via Luigi Vaccara e Via Mozia. Nello specifico verranno demoliti due capannoni che in parte sono stati utilizzati in comodato d'uso dall'associazione Casa del Pescatore e lì sorgerà il nuovo asilo nido comunale. In ogni caso l'associazione Casa del Pescatore potrà contare sulla parte di immobile che si affaccia direttamente sulla via Vaccara e che verrà sistemata.

Soddisfazione viene espressa dagli assessori comunali ai Lavori Pubblici Vito Torrente ed alla Pubblica Istruzione Isidonia Giacalone.

Torrente sottolinea “il lavoro progettuale del settore tecnico e dello staff Pnrr e la capacità dell’amministrazione Quinci di reperire finanziamenti per investimenti”.

Per l’assessore Isidonia Giacalone “Questo importante traguardo rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi educativi ed il benessere delle nostre famiglie. Grazie a questi fondi - sottolinea Giacalone - sarà possibile realizzare nuovi spazi dedicati all'infanzia, garantendo così ambienti educativi adeguati e stimolanti per i nostri bambini. Il nostro impegno è improntato alla promozione di una formazione di alta qualità sin dai primi anni di vita, e lungimiranti investimenti come questo sono fondamentali per raggiungere tale obiettivo. Lavoreremo anche per l’ottenimento dei fondi per la gestione delle strutture”.

-Fondi per scuole di competenza comunale.

L’assessore Isidonia Giacalone annuncia che l’amministrazione ha stanziato 110mila euro in favore delle scuole di competenza comunale per la manutenzione ordinaria e per l’acquisto di materiali didattici.

“Questi fondi -sottolinea l’Assessore Giacalone - rappresentano un supporto concreto per i dirigenti scolastici e per il personale educativo, permettendo loro di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e produttivo. L'amministrazione comunale si impegna a monitorare da vicino l'uso di queste risorse e a garantire che vengano utilizzate nel migliore dei modi per soddisfare le esigenze dei nostri studenti e delle loro famiglie”.