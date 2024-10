06/10/2024 01:57:00

Tragico incidente, ieri sera, a Partanna. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita. Si chiamava Calogero Ingoglia.

Il giovane è morto in un incidente autonomo avvenuto in via Castelvetrano mentre si trovava a bordo di una moto con un amico. Le cause dell'incidente sono da accertare, ma l'impatto è stato molto violento e per Ingoglia non c'è stato nulla da fare. L'altro giovane invece è stato trasferito prima al pronto soccorso di Castelvetrano e poi al trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, a causa delle gravi ferite riportate. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.