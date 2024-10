C'erano anche i pescatori di Mazara all'Expo G7 di Siracusa

06/10/2024 04:00:00

I Pescatori di Mazara all'EXPO G7 Agricoltura e Pesca, tenutosi dal 21 al 29 settembre a Ortigia, Siracusa. Tra i visitatori dello stand, dove venivano presentati i prodotti e la storia dei Pescatori di Mazara, ci sono stati il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha più volte elogiato la qualità del pescato e l’impegno della famiglia Genovese nella tutela del mare. Anche il cantautore Al Bano si è fermato presso lo stand.

Antonino Genovese, armatore e CEO di Pescatori di Mazara, ha sottolineato l’importanza di preservare il mare con politiche condivise e il ruolo attivo dei pescatori: “È fondamentale che siamo noi, in prima persona, a promuovere e valorizzare il prodotto che ogni giorno portiamo a terra.”

Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, i Pescatori di Mazara hanno fatto conoscere il famoso gambero rosso e altri prodotti locali attraverso cooking show che hanno valorizzato la cucina siciliana. Elisabetta Genovese, Sales Marketing Manager, ha raccontato: “Attraverso i cooking show e i laboratori sull’arte del retiere, abbiamo mostrato cosa significa vivere come un pescatore, evidenziando anche l’importanza del chilometro zero nella pesca, riducendo la filiera al minimo.”

L'EXPO ha offerto una piattaforma di dialogo per i principali attori del settore, con un focus su sostenibilità e innovazione. Il contributo dei Pescatori di Mazara si è distinto non solo per la qualità dei prodotti, ma anche per l'impegno nella tutela del mare e della professione del pescatore, un pilastro importante per l’economia e la tradizione siciliana.