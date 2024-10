Una delegazione del Ministero dell'Agricoltura francese visita l'Istituto "Damiani" di Marsala

06/10/2024 22:05:00

Nelle giornate del 02 e 03 ottobre, il Dott. Philippe Merillon, consigliere per gli affari agricoli e referente dell'ambasciata francese in Italia, e la Dott.ssa Pascale Labrousse, direttrice generale per l'educazione e la ricerca presso il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare in Francia, hanno visitato l’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, accolti dal D.S., dott. Domenico Pocorobba, e dal suo staff.

L’ Istituto Damiani, dopo la vittoria al Vinitaly e l’importante partecipazione al G7 Agricoltura 2024 ad Ortigia, è stato scelto, insieme ad altri tre istituti agrari della Sicilia, per sviluppare una collaborazione italo-francese in nome dell'istruzione agraria, al fine di intraprendere scambi culturali di studenti e docenti ed incentivare le iniziative lavorative degli studenti all’estero. L’Istituto Damiani, unica scuola enologica in provincia di Trapani, ha sempre mostrato interesse e propensione per le attività progettuali volte all’internazionalizzazione.



Nel mese di novembre gli studenti del Damiani avranno una preziosa opportunità: svolgeranno un percorso di alternanza scuola-lavoro (PCTO) nella città di Bordeaux, sviluppando competenze professionali e trasversali all’estero. La visita istituzionale della delegazione francese risulta quindi di fondamentale importanza nell’ottica di una cooperazione internazionale tra istituti agrari italiani e francesi e di un partenariato con il Ministero dell’Agricoltura francese. “L’istruzione - ha affermato Philippe Merillon - è una delle priorità della cooperazione tra Italia e Francia e la nostra visita ha l’obiettivo di sviluppare una collaborazione tra l’Istituto Agrario di Marsala e gli istituti agrari francesi, per favorire scambi di studenti, docenti e buone pratiche”.



Dopo aver visitato i locali scolastici, i laboratori, le serre e l'azienda agraria Podere Badia, in compagnia dell'assistente madrelingua francese Chloè Buisson, che dall’anno scolastico 2024-25 affiancherà i docenti di Lingua Francese nelle classi dell’Indirizzo Alberghiero, gli ospiti francesi hanno pranzato al Ristorante didattico dell'Istituto, degustando l’ottimo vino Zibibbo, vincitore al Vinitaly. La permanenza della delegazione francese è stata valorizzata dalla visita ad aziende vitivinicole di alto livello del territorio marsalese: le storiche Cantine Florio, dove gli ospiti sono stati guidati dall' enologo Tommaso Maggio nella degustazione di tre tipologie di Marsala; il Baglio Donna Franca, dove il dott. Giacomo Ansaldi ha deliziato gli ospiti con una selezione di vini di famiglia; le Cantine Pellegrino, dove gli illustri francesi hanno continuato a degustare i pregiati vini marsalesi, accolti dalla dott.ssa Maria Chiara Bellina, in rappresentanza della famiglia; in ultimo le Cantine Donnafugata, dove l'enologo Antonino Santoro ha accompagnato gli ospiti francesi in un’esperienza sensoriale unica, attraverso la degustazione di vini provenienti dalle diverse tenute.