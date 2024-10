Sicilia, strappati i manifesti del film "Iddu" 

07/10/2024 13:00:00

Dopo gli insulti apparsi sulle locandine del film "Iddu" affisse sul lungomare di Isola delle Femmine, nel Palermitano, un nuovo episodio evidenzia i sentimenti contrastanti suscitati dal film su Matteo Messina Denaro, interpretato da Elio Germano e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. A Vittoria, nel Ragusano, due manifesti pubblicitari del film, di grandi dimensioni (sei metri per tre), sono stati strappati.

Nel frattempo, a Castelvetrano, paese d’origine di Messina Denaro, ci si prepara a proiettare il film in spazi alternativi, poiché l’unico cinema del paese, il cinema Marconi, non trasmetterà "Iddu". La sala è di proprietà di Salvatore Vaccarino, figlio dell’ex sindaco Antonio Vaccarino, figura che ha ispirato il personaggio di "Catello", co-protagonista del film interpretato da Toni Servillo.

Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha deciso di proiettare "Iddu" al teatro Selinus. Come riportato da Il Giornale di Sicilia e La Gazzetta del Sud, un sopralluogo tecnico all'interno del teatro comunale ha confermato la fattibilità della proiezione. Tuttavia, la data dell'evento non è ancora stata stabilita dalla distribuzione. Parallelamente, Salvatore Vaccarino ha annunciato che, il giorno in cui "Iddu" verrà proiettato al Selinus, il suo cinema trasmetterà il docufilm "Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria".