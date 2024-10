Monumento ai Mille di Marsala: l'appello di Elio Piazza che ringrazia i Giovani Democratici

07/10/2024 10:50:00

Il professore Elio Piazza ha espresso un sentito ringraziamento ai Giovani Democratici di Marsala per aver segnalato lo stato di degrado in cui versa il Monumento ai Mille, segnalazione che era stata pubblicata su TP24. Piazza, in qualità di consigliere del Centro Studi Garibaldini, ha voluto condividere un appello rivolto a tutti i cittadini di buona volontà, in particolare ai giovani, alle scuole, alle associazioni e ai club di servizio, per un intervento concreto di pulizia e ripristino del decoro del monumento.

Nella sua dichiarazione, Piazza ha sottolineato come il degrado attuale sia il risultato di anni di abbandono e di scelte amministrative discutibili. "Ci sono responsabilità insanabili di chi lo ha dichiarato inagibile per destinarlo, con delibera di Giunta, a sede di un laboratorio per l'estrazione di sostanze dagli scarti di pesce", ha affermato, criticando duramente questa decisione.

Da anni, il Centro Studi Garibaldini, insieme alla Pro Loco, si è occupato volontariamente dell'accoglienza dei visitatori, offrendo un servizio gratuito per mantenere il buon nome della città. Tuttavia, il monumento è ora assediato da rifiuti abbandonati da cittadini incivili, che li accumulano tra le lastre metalliche con i nomi dei Mille e le pareti di sostegno. Piazza ha descritto questo scenario come una "nefandezza" che lascia attoniti i visitatori, i quali portano con sé un'immagine negativa della città.

Il professore ha quindi lanciato un appello per una manifestazione di volontariato, suggerendo che circa cinquanta persone munite di guanti e attrezzi potrebbero ripulire l'area. In segno di riconoscenza, ai partecipanti sarà donato un fascicolo della "Rivista Studi Garibaldini", pubblicata dal Centro Studi Garibaldini.

Piazza ha infine chiesto la collaborazione della Polizia Municipale e del servizio di nettezza urbana, oltre a un'ordinanza del sindaco che vieti il consumo di cibi e bevande nelle terrazze del monumento. Nonostante i suoi 91 anni, ha espresso il desiderio di vedere presto il Monumento ai Mille restituito alla sua dignità civile e storica. "Grazie della cortese attenzione," ha concluso il professore.