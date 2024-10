Mazara celebra la Giornata mondiale della salute mentale

07/10/2024 00:25:00

Il 10 ottobre 2024 si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Anche la Città di Mazara del Vallo sarà protagonista di questa giornata grazie all’iniziativa del Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Trapani e del Centro Salute Mentale di Mazara del Vallo, con il patrocinio del Comune.

Giovedì 10 ottobre, dalle ore 9,30 alle ore 19, l’Unità Mobile dell’Asp di Trapani ed un gazebo saranno presenti in piazza della Repubblica per un’attività informativa- preventiva sulla salute mentale e sui servizi offerti alla cittadinanza dal Centro Salute di Mazara del Vallo e dal Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Trapani.

Gli operatori del CSM di Mazara saranno a disposizione della cittadinanza per tutta la giornata per rispondere a quesiti e dubbi sul tema della salute mentale e sarà distribuito materiale informativo sul disagio psichico, sulle strategie di cura della propria salute mentale, modalità di accesso e orari di apertura del Centro di Salute Mentale di Mazara del Vallo.

Nell’occasione saranno presenti anche gli operatori delle Comunità alloggio per Disabili psichici.

Mazara del Vallo ha una storia di espressione del disagio mentale attraverso la pittura e le arti creative, come testimoniato dal compianto e amato pittore mazarese Salvino Catania; a riprova dell’importanza della creatività e dell’arte anche come strumento di espressione di disagio e di cura, saranno esposti pitture e manufatti di pazienti, sarà realizzata una estemporanea di pittura in cui verranno coinvolti i cittadini e ci sarà inoltre spazio nel corso della Giornata per momenti musicali, di festa e distribuzione di doni.

Il dott. Gaetano Vivona, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di Trapani, il dott. Luciano Asaro, Direttore del Modulo Mazara-Marsala, la dottoressa Tiziana Nicolazzo, Responsabile del Centro Salute Mentale di Mazara del Vallo e tutti gli operatori del Csm sottolineano i due importanti temi e slogan della Giornata Mondiale della Salute Mentale: “La Salute Mentale è un diritto universale. Cercare supporto per la propria salute mentale non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio e cura di sé”.

L’appuntamento è quindi per giovedì 10 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 19 in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale l’amministrazione comunale, giovedì 10 ottobre, illuminerà per tutta la serata e la nottata il Palazzo Cavalieri di Malta con il colore verde, colore simbolo della Salute Mentale.