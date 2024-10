Pantelleria, salvate 12 persone in mare tra cui una donna in gravidanza e 4 minori

07/10/2024 10:24:00

Questa mattina, una motovedetta della Guardia di Finanza ha tratto in salvo 12 persone al largo dell'isola di Pantelleria, successivamente sbarcate nel porto locale. Si tratta di 4 uomini, 4 donne, tra cui una giovane in stato di gravidanza, e 4 minorenni. Nonostante il lungo e difficile viaggio, le loro condizioni di salute sembrano non essere gravi, anche se appaiono provati dalla traversata.

Attualmente, dopo aver ricevuto assistenza e ristoro, i 12 migranti sono sottoposti a controlli sanitari, al termine dei quali saranno trasferiti presso il centro di prima accoglienza dell’ex Caserma Barone, in contrada Arenella, per le procedure di pre-identificazione. La loro permanenza nella struttura sarà breve, poiché è previsto il trasferimento a Trapani. Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, è stato immediatamente informato del salvataggio e si è attivato per assicurarsi che ricevano le cure e l'assistenza necessarie. Al momento, non si conoscono ancora i Paesi di provenienza delle persone soccorse.