Oggi a Partanna i funerali di Calogero Ingoglia, morto a 25 anni in un incidente con la moto

07/10/2024 09:19:00

Si terranno oggi, 7 ottobre, alle ore 11 presso la Chiesa Madre di Partanna i funerali di Calogero Ingoglia, il giovane di 25 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso 5 ottobre. L’intera comunità di Partanna si stringerà attorno alla famiglia per rendere omaggio a Calogero, molto conosciuto e apprezzato non solo nella sua città, ma anche a Mazara del Vallo, dove lavorava come istruttore presso il Tiro a Segno Nazionale.

Il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia Ingoglia. La tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità partannese, che si riunirà per dare l’ultimo saluto al giovane.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata del 5 ottobre in via Castelvetrano, dove Calogero, alla guida della sua moto, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre l’amico Saverio Bellafiore, che viaggiava con lui, ha riportato fratture e una grave ferita alla gamba. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Castelvetrano, è stato poi trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dove si trova ancora ricoverato in condizioni critiche.

La perdita di Calogero ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva. Lavorava presso le aziende Asaro ed era descritto come un ragazzo solare e sempre disponibile. In queste ore, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi, esprimendo l’immenso dolore di amici, colleghi e familiari.

Nella stessa serata del 5 ottobre, un altro grave incidente si è verificato a Partanna, all’incrocio tra via Palermo e via Caprera. Lo scontro tra una Mini Cooper e una Jeep Renegade ha causato danni a una cabina elettrica, interrompendo l’erogazione dell’elettricità in diverse abitazioni della zona.

Oggi Partanna si fermerà per piangere Calogero Ingoglia, un giovane che sarà ricordato per il suo sorriso e la sua vitalità, portati via troppo presto da un destino crudele.