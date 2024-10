Le auto sequestrate in provincia di Trapani (e dove trovarle)

07/10/2024 09:40:00

La Prefettura di Trapani ha pubblicato sul proprio sito internet gli elenchi aggiornati dei veicoli sequestrati, in fermo amministrativo o dissequestrati, che sono rimasti giacenti per oltre sei mesi presso le depositerie autorizzate della provincia. Questo avviso fa parte degli adempimenti relativi al censimento semestrale dei veicoli, come previsto dall’articolo 215-bis del Codice della Strada.

L’elenco dei veicoli in questione può essere consultato dai proprietari o dagli altri soggetti interessati, che hanno facoltà di richiedere la custodia dei mezzi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, corrispondendo i compensi dovuti alle depositerie. In caso contrario, i veicoli saranno considerati abbandonati e, se soggetti a confisca, verranno alienati o rottamati.

Le depositerie coinvolte sono:

Adragna Baldassare Soccorso ACI – Sede legale a Trapani in via Antonino Fogazzaro n. 1 (Consulta elenco)

– Sede legale a Trapani in via Antonino Fogazzaro n. 1 (Consulta elenco) Avaro Pio & Figlie s.r.l. – Sede a Trapani in via Alfonso La Commare n. 7 (Consulta elenco)

– Sede a Trapani in via Alfonso La Commare n. 7 (Consulta elenco) Giovanni e Francesco Messina s.n.c. – Sede a Castelvetrano in via Delle Mimose n. 3 (Consulta elenco)

– Sede a Castelvetrano in via Delle Mimose n. 3 (Consulta elenco) Officina Meccanica Riparazioni Auto – F.lli Bonafede s.n.c. di Bonafede Angelo e Antonino – Sede a Mazara del Vallo in via Scarlatti (Consulta elenco)

Gli interessati possono presentare l’istanza di affidamento in custodia direttamente alla Prefettura di Trapani entro il termine previsto, utilizzando anche la posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.preftp@pec.interno.it. Decorso il termine, i veicoli saranno considerati abbandonati o definitivamente confiscati.