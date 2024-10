Viaggiare tra Sicilia e Roma a €19,99? Si può, con la Promo Wow di Salemi Bus

07/10/2024 09:40:00

Dal 7 ottobre al 15 dicembre 2024, i viaggiatori hanno una straordinaria opportunità: spostarsi tra Sicilia e Roma a partire da soli 19,99€ con Salemi Bus. La “Promo Wow” permette di viaggiare a un prezzo imbattibile, senza rinunciare al comfort e alla qualità che caratterizzano i servizi di trasporto in bus della compagnia.

A bordo dei bus c’è tutto ciò che serve per un viaggio rilassante: sedili reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e bagni disponibili. Ogni passeggero ha diritto a un bagaglio fino a 20 kg incluso nel prezzo del biglietto, un vantaggio significativo per chi desidera portare con sé tutto l'occorrente per il viaggio senza dover ridurre tutto a un piccolo zaino, come spesso accade con i voli aerei.

Scegliere di viaggiare in bus contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, offrendo un modo di viaggiare più sostenibile e senza lo stress degli aeroporti e degli impegni legati ai voli. Non perdere l’occasione di vivere un viaggio comodo, conveniente e responsabile

I biglietti per la “Promo Wow” sono disponibili per l'acquisto online sul sito autoservizisalemi.it, dove si possono trovare anche informazioni dettagliate su fermate e orari. Si consiglia di affrettarsi, poiché l'offerta è soggetta a limitazioni di posti.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)