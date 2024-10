Mazara, la Diocesi partecipa alla Giornata della preghiera per la pace nel mondo

07/10/2024 12:00:00

Anche la Diocesi di Mazara del Vallo, rispondendo all'appello di Papa Francesco e della Conferenza Episcopale Italiana, parteciperà, oggi, lunedì 7 ottobre, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, alla Giornata di preghiera e digiuno per la pace nel mondo. Papa Francesco ha ribadito l'importanza di continuare a pregare affinché "le armi tacciano, l'odio ceda il posto all'amore e la discordia faccia spazio all'unione". In questo contesto, la guerra viene definita una follia, e ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo per la pace.

Il Vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giurdanella, ha espresso in una lettera la necessità di aggrapparsi alla preghiera del Rosario nei momenti difficili. "Il Rosario per la pace è un’esperienza preziosa, alla quale dobbiamo affidarci nei momenti oscuri della nostra vita e del mondo. La comunità credente è sempre al servizio dell’umanità per annunciare la gioia del Vangelo", scrive Monsignor Giurdanella. Il Vescovo ha sottolineato l’urgenza di questo gesto di fede, soprattutto in un periodo in cui i venti della guerra e la violenza sconvolgono intere popolazioni.

Monsignor Giurdanella ha poi ricordato che, nei momenti in cui le nostre sicurezze vacillano e la fedeltà viene messa a dura prova, il Rosario può portare luce interiore, restituire fiducia, far rinascere la speranza e darci il coraggio di perseguire la pace. "Se ci lasciamo guidare dal Rosario, la nostra fede diventa più limpida, la nostra speranza più paziente e la nostra carità più attiva e ardente", ha concluso il Vescovo, ricordando anche come Papa Francesco abbia spesso raccomandato la preghiera del Rosario, non solo a livello personale, ma soprattutto comunitario.

In vista della Giornata di preghiera e digiuno, il Vescovo invita tutte le parrocchie della Diocesi a inserire l’intenzione di preghiera per la pace durante le celebrazioni eucaristiche.