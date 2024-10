 L'Avis Marsala incontra Silvio Catalano, campione del mondo di windsurf e di solidarietà

07/10/2024 20:00:00



Una giornata speciale per l'Avis Marsala, che ha accolto con entusiasmo Silvio Catalano, campione del mondo di windsurf e donatore di sangue. L'incontro si è tenuto nella sede dell'Avis durante la prima domenica di ottobre, un’occasione resa ancora più memorabile dalle 38 donazioni raccolte e dalle 7 nuove candidature di potenziali donatori.

Catalano, fresco vincitore della Medaglia d’Oro ai recenti Campionati Mondiali in Spagna, ha voluto condividere questo traguardo non solo come sportivo, ma anche come simbolo di impegno verso il prossimo. "Vi ringrazio per questa calorosa accoglienza", ha dichiarato Silvio. "Essere parte di un progetto sociale che aiuta chi è meno fortunato è per me motivo di grande orgoglio". Il campione ha poi sottolineato come gli impegni sportivi internazionali e le restrizioni sanitarie legate ai viaggi abbiano temporaneamente limitato la sua regolare partecipazione alle donazioni, ma ha promesso di recuperare il tempo perso.

Il presidente di Avis Marsala, Luciano Rosas, ha espresso l'orgoglio di tutta l’associazione per avere un donatore di sangue sul gradino più alto del podio mondiale. "Silvio non è solo un campione nello sport, ma anche un campione di solidarietà. Il suo altruismo e la sua voglia di aiutare il prossimo sono valori che incarnano lo spirito della nostra associazione", ha affermato Rosas.

Durante l’incontro, Silvio ha proposto di intensificare il suo impegno per sensibilizzare il pubblico alla donazione di sangue. "Ne parlerò con la mia squadra e la Società Canottieri per trovare il modo di promuovere ancora di più la causa dell’Avis", ha dichiarato. "Già lo faccio nel mio piccolo: quando vedono la mia sacca dell’Avis durante gli allenamenti, sanno che è la mia".

L'incontro si è concluso con una foto di gruppo che ha immortalato donatori, volontari e sanitari accanto a Silvio Catalano, il quale è stato omaggiato dal presidente Rosas con simboli rappresentativi dell’Avis Marsala, come segno di gratitudine per il suo impegno tanto nello sport quanto nella solidarietà.