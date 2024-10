Il cortometraggio 'Nino', ospiti su RMC 101 il regista Li Volsi e la sceneggiatrice

07/10/2024 18:00:00

Ieri 6 ottobre 2024, la trasmissione Domenica 101 di RMC 101 ha ospitato il regista Michele Li Volsi e la sceneggiatrice Claudia Gallo, creatori del cortometraggio "Nino", un’opera che affronta temi importanti come la lotta contro il bullismo e l’autismo. Protagonista del progetto è l’attore Totò Cascio, celebre per il suo ruolo in Nuovo Cinema Paradiso, affiancato da un cast straordinario di circa 70 bambini, quasi tutti marsalesi.

Il cortometraggio è attualmente in fase di montaggio ed è stato candidato al David di Donatello 2025, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel panorama cinematografico italiano. L’opera mira a sensibilizzare il pubblico su due tematiche particolarmente rilevanti, evidenziando il potere del cinema nel promuovere consapevolezza e dialogo sociale.

La diretta sulla pagina Facebook di Domenica 101 ha riscosso un notevole successo, superando le 1000 riproduzioni grazie alla partecipazione del cast di "Nino" e del gruppo di lavoro. L’attenzione ricevuta sottolinea l’importanza del progetto e la curiosità che sta suscitando, soprattutto in vista della sua candidatura ai David.

Michele Li Volsi e Claudia Gallo, insieme ai giovani protagonisti, hanno raccontato il percorso che ha portato alla realizzazione del cortometraggio, soffermandosi sulla partecipazione entusiasta dei bambini, che hanno contribuito a dare vita a una storia di grande impatto emotivo.