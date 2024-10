Giornate FAI d'Autunno 2024: le aperture in provincia di Trapani

08/10/2024 11:44:00

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi

di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano. In Sicilia 40 aperture straordinarie tra luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, che apriranno al pubblico grazie all’impegno, alla creatività e alla passione dei volontari delle 9 delegazioni del FAI Sicilia.

Come ogni anno, le Giornate FAI d’Autunno vedono una speciale partecipazione dei giovani volontari del FAI, organizzati nei Gruppi FAI Giovani che, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione e agli “Apprendisti Ciceroni”, con entusiasmo racconteranno l’Italia in due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro Paese. Un patrimonio che non consiste solo nei grandi monumenti, ma anche in edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi che custodiscono culture e tradizioni e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per sempre e per tutti, come è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore. Partecipare alle Giornate FAI non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del FAI; ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

“Il bello, la forza, l’originalità delle Giornate FAI d’Autunno consiste proprio nella straordinaria e inaspettata varietà delle scelte, nella sorpresa che sempre si rinnova di ciò che la nostra Rete Territoriale identifica per le aperture; e ancora e soprattutto questo “bello” sta nella fantasia di una schiera di italiani civili ed energici che si mettono al servizio del Patrimonio comune attraverso il FAI. Questo è il senso più profondo della tredicesima edizione delle Giornate FAI; un grande segnale di ottimismo, di vigore, di fratellanza civile di tanti cittadini – delegati, volontari e “Apprendisti Ciceroni” – per i loro concittadini” ha dichiarato il Presidente del FAI Marco Magnifico.

“In Sicilia un viaggio che – afferma Sabrina Milone, Presidente FAI Sicilia - porterà a conoscere palazzi storici, ville, chiese ma anche laboratori artigiani, esempi di archeologia industriale e siti produttivi con un programma di itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche e speciali aperture dedicate alla sostenibilità e alla conoscenza della natura e del paesaggio in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento. A chi desidera partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione”.



Di seguito l’elenco di tutte le aperture in provincia di Trapani:

- Chiesa di San Liberale Vescovo e Martire

- Rossocorallo – Laboratorio Platimiro Fiorenza

- Chiesa dell’Immacolatella

- Parco Eolico di Mazara del Vallo (in collaborazione con Edison)

- Baglio Pastore ad Alcamo

- Palazzo Pastore ad Alcamo (riservato iscritti FAI)

- Istituto Pia Opera Pastore ad Alcamo.

Aperture realizzate in collaborazione con le Giornate FAI d’Autunno 2024 in Sicilia:



Parco Eolico di Mazara del Vallo a cura del Gruppo FAI Mazara del Vallo

Il Parco eolico Edison di Mazara del Vallo è costituito da due impianti: Mazara Celso e Mazara Messer Andrea. Il primo è stato realizzato e avviato nel 2019 presso le contrade Celso e Cannitazzo ed è composto da 6 aerogeneratori, per una potenza totale installata pari a 15 MW, in grado di produrre 45 GWh/anno. L'energia prodotta dalle singole turbine è immessa nel sistema della rete elettrica nazionale attraverso la sottostazione elettrica poco lontana. Il secondo impianto che si trova presso la contrada Messer Andrea è stato inaugurato nel giugno del 2022, ed è composto da 8 aerogeneratori, per una potenza totale installata pari a 28,8 MW, in grado di produrre circa 80 GWh/anno e di evitare l'emissione annua di 34.000 tonnellate di CO2. La potenza installata complessiva dal parco eolico di Mazara del Vallo è dunque pari a 43,8 MW, con una producibilità totale di circa 125 GWh/anno ed un risparmio emissivo annuo di 52.000 tonnellate di CO2. L'energia elettrica prodotta soddisfa mediamente il consumo di energia elettrica di quasi 50.000 famiglie. Grazie alle Giornate FAI il pubblico potrà immergersi, grazie al racconto di Edison e al supporto del Gruppo FAI di Mazara del Vallo, in una realtà caratterizzata da una concreta attenzione alla sostenibilità e al rispetto degli impatti sull'ambiente, sul paesaggio e sulle specie floro-faunistiche presenti.

Palazzo Pastore a cura del Gruppo FAI di Alcamo

Sabato 12 ottobre alle ore 17:30, nell’ambito della manifestazione "A spasso con il Barone", sarà possibile partecipare all'incontro tra il Prof. Francesco Melia e Dott. Ernesto Di Lorenzo dal titolo "I Diari del Barone Pastore".

Le Giornate FAI d’Autunno 2024 si svolgono in collaborazione con la Commissione europea, da alcuni anni partner delle Giornate FAI attraverso l’Ufficio di Rappresentanza a Milano, con la quale verrà proposto un itinerario a tema europeo. L’evento si avvale del Patrocinio del Ministero della cultura, del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, di Regione Siciliana, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

