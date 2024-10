IDDU - L'Ultimo Padrino: dal 10 ottobre al Cinema Golden di Marsala

08/10/2024 09:00:00

Dal 10 ottobre, il Cinema Golden di Marsala (via S. Giovanni Bosco 24) ospita la proiezione di IDDU - L'Ultimo Padrino, film molto atteso diretto da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia.

Con un cast d'eccezione che include Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova e Giuseppe Tantillo, il film promette di catturare l'attenzione del pubblico con una trama drammatica ispirata a un capitolo oscuro della storia italiana.

IDDU si svolge nella Sicilia dei primi anni 2000 e racconta la storia di Catello, un politico condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Catello si trova di fronte a un'offerta allettante dai servizi segreti: la libertà in cambio del suo aiuto per catturare il suo ex figlioccio, il temuto boss mafioso Matteo Messina Denaro. Attraverso una serie di scambi epistolari, Catello cerca di convincere Matteo a rivelare il suo nascondiglio, sperando di sfruttare la sua stanchezza per la vita da latitante.

Il film è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, in particolare agli scambi di lettere tra Matteo Messina Denaro e l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonino Vaccarino, nei primi anni 2000. Queste lettere sono state documentate nel libro Lettere a Svetonio (2008) a cura di Salvatore Mugno. I registi hanno sottolineato che, pur basandosi su eventi storici, l'opera non deve essere considerata un film biografico.

Qualche curiosità sul film. Le riprese del film si sono svolte tra giugno e luglio 2023 in diverse località siciliane, tra cui Salemi, Selinunte, Sciacca e Trapani. Questa scelta dei luoghi, oltre a offrire un'ambientazione autentica, contribuisce a dare vita a una narrazione che esplora la complessità del rapporto tra mafia e politica nella storia recente d'Italia.

La colonna sonora, composta da Colapesce, si ispira alle musiche di Elio Petri e Pietro Germi, due registi che hanno segnato un'epoca con i loro film drammatici degli anni '60 e '70. Questa scelta musicale arricchisce ulteriormente il film, conferendo profondità emotiva alle immagini e alle storie raccontate.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Cinema Golden al numero 0923 931725 o visitare il sito ufficiale www.cinemagoldenmarsala.it.

