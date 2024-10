Sicilia: furgone si schianta su un autocarro ribaltato, muore un ragazzo sull'A18

09/10/2024 08:42:00

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6, sull'autostrada A18 Messina-Catania, al chilometro 48 in direzione Messina. Un piccolo autocarro, carico di prodotti alimentari, ha subito un incidente autonomo e si è ribaltato al centro della carreggiata. Poco dopo, un furgone in transito non è riuscito a evitare il mezzo ribaltato e lo ha colpito in pieno.

A bordo dell’autocarro si trovava una famiglia composta da un uomo, una donna e il loro figlio. Purtroppo, quest'ultimo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. I genitori sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale di Taormina, dove si trovano ricoverati in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico. L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con code che hanno raggiunto i cinque chilometri.