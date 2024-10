La Regione Siciliana all’EuRegionsWeek di Bruxelles con i progetti Smile e Bythos

09/10/2024 09:02:00

La Regione Siciliana partecipa nuovamente all'EuRegionsWeek, il più grande evento dedicato alla politica di coesione europea, che si svolge dall'8 al 10 ottobre a Bruxelles, presso l'Albert Borschette Conference Centre. Per il secondo anno consecutivo, la Sicilia è stata selezionata per avere uno spazio espositivo, dove verranno presentati due importanti progetti sostenuti dai fondi comunitari: Smile e Bythos.

Lo stand della Regione Siciliana sarà incentrato sul progetto Smile (SMall Islands Love Empowerment Communities), dedicato alla sostenibilità ambientale e alla conservazione delle risorse naturali. Smile unisce diversi interventi, come i progetti Corallo, I-Sole, Med e Re-Né, cofinanziati nell'ambito di programmi comunitari come il Po Fesr Sicilia 2014-2020 e Interreg Italia-Malta e Italia-Tunisia. L’obiettivo è promuovere iniziative legate alla tutela ambientale, soprattutto per le piccole isole. Il progetto è visibile anche sul sito ufficiale dell’evento.

Il secondo progetto chiave è Bythos, finalista all’European RegioStars Awards 2024, un prestigioso concorso della Commissione Europea che premia i progetti regionali più innovativi. Cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Malta, Bythos si concentra sulla trasformazione degli scarti della lavorazione del pesce in molecole bioattive, utilizzabili in diversi settori come quello farmaceutico, nutraceutico e cosmetico. La premiazione si terrà il 9 ottobre all'Autoworld di Bruxelles.

L'EuRegionsWeek offrirà anche un'occasione per promuovere i sapori della Sicilia con l'iniziativa "Regional Tasting – Between land and sea, the true #tasteofSicily", in programma l'8 ottobre. Durante questo evento, organizzato in collaborazione con i consorzi Corfilac e Dos e il Gal Madonie, i partecipanti potranno degustare prodotti tipici dell'Isola.

A Bruxelles, nei giorni dell'evento, sarà presente anche una delegazione di giornalisti siciliani vincitori del premio “Po Fesr, l'Europa si racconta”, accompagnati dai vertici dell'Ordine regionale dei giornalisti. La delegazione parteciperà ad alcune attività legate alla politica di coesione europea e visiterà varie istituzioni, tra cui la Commissione Europea e il quartier generale della Nato.

L'EuRegionsWeek, giunta alla sua 22ª edizione, è organizzata dalla Direzione generale per la Politica regionale della Commissione Europea e dal Comitato europeo delle regioni.