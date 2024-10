 Mazara: la riscossione dei tributi torna in mano al Comune

09/10/2024 14:20:00

Il Consiglio comunale di Mazara ha deciso di riportare al proprio interno la gestione della riscossione dei tributi, mettendo fine all’affidamento a società esterne. Una scelta strategica, motivata dalla volontà di garantire una maggiore efficienza e un dialogo più diretto con i cittadini.

Il sindaco Salvatore Quinci ha spiegato che la decisione di riportare la riscossione internamente è stata presa dopo un'attenta valutazione delle dinamiche in atto e delle nuove normative. “La riscossione dei tributi è fondamentale per tutti i comuni, soprattutto per quelli come il nostro che affrontano problemi di liquidità. Le esperienze passate con le società esterne, compresa la gestione fallimentare di Riscossione Sicilia, non sono state positive. Abbiamo quindi deciso di riprendere in mano la situazione, convinti che in questo modo potremo essere più efficienti e garantire un servizio migliore ai cittadini.”

La scelta di gestire internamente la riscossione dovrebbe portare diversi vantaggi:

Maggiore celerità: L'amministrazione comunale potrà agire in modo più rapido e flessibile per recuperare i crediti.

Dialogo diretto: I cittadini potranno rivolgersi direttamente al Comune per qualsiasi chiarimento o problema, facilitando la risoluzione delle controversie.

Controllo maggiore: Tenendo il servizio all'interno, l'amministrazione avrà un controllo più diretto sulle procedure, garantendo maggiore trasparenza.

Un supporto esterno per ottimizzare

Nonostante la decisione di internalizzare il servizio, il Comune non resterà da solo. Si avvarrà di un'attività di supporto esterno per ottimizzare i processi e velocizzare le procedure. Oltre alla riscossione dei tributi, il Consiglio comunale ha affrontato altri temi importanti, come l'approvazione di debiti fuori bilancio e l'approvazione dello schema del regolamento per il Mercatino delle Pulci. Alcune mozioni, come quella sul potenziamento del servizio di cassa Marittima, sono state rinviate a una prossima seduta.

La decisione di riportare la riscossione internamente rappresenta una sfida importante per l'amministrazione comunale. Sarà fondamentale mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire l'efficienza del servizio e per migliorare la comunicazione con i cittadini.