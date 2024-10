Trapani : Antonini è cittadino onorario per meriti sportivi

10/10/2024 22:28:00

Valerio Antonini, l'imprenditore romano che ha conquistato Trapani a suon di promozioni sportive, è ora ufficialmente cittadino onorario. Il Consiglio comunale ha sancito il riconoscimento con una votazione quasi plebiscitaria, con 18 sì sui 19 presenti (unica astenuta la presidente del Consiglio, Annalisunendo maggioranza e opposizione in un plauso unanime all'operato di Antonini.

Meriti sportivi di Antonini sono innegabili. La promozione del Trapani Calcio in Serie C e il ritorno del basket trapanese nella massima serie dopo 32 anni sono risultati straordinari, che hanno riportato la città alla ribalta nazionale. L'impegno economico profuso da Antonini è encomiabile, così come la sua capacità di costruire squadre competitive in tempi brevi.