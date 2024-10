Ryanair elimina la carta di imbarco

10/10/2024 11:08:00

Ryanair ha intenzione di eliminare completamente le carte d’imbarco e i banchi fisici del check-in presso gli aeroporti, spostando tutto su un sistema completamente digitale utilizzabile con l’app Ryanair.

Lo ha detto la scorsa settimana l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, nel corso di una conferenza stampa a Dublino.

O’Leary ha spiegato che dal 1° maggio 2025 i banchi del check-in e le carte d'imbarco stampate non saranno più disponibili: di conseguenza sparirà anche la tassa di 55 euro pagata dai passeggeri che dimenticano di fare il check-in online prima di arrivare in aeroporto.



La gestione del check-in sarà quindi interamente spostata sull’app della compagnia. O’Leary ha detto che, attualmente, il 60% dei passeggeri Ryanair utilizza l'app per ottenere la propria carta d'imbarco, ma la compagnia punta a far salire questa cifra all'80% entro la fine del 2024 e al 100% entro la primavera del 2025.

Uno degli aspetti centrali del passaggio al digitale è la riduzione dei costi operativi perché, anche se oggi la gestione dei banchi del check-in negli aeroporti è affidata da Ryanair a società terze di handling, il Corriere ha stimato che questa parte di attività ha un costo compreso tra 100 e 120 milioni di euro all’anno.

L'eliminazione di questi servizi potrebbe permettere a Ryanair anche di mantenere basse le tariffe per i voli.

Durante la conferenza, O’Leary ha anche snocciolato dei numeri che dimostrano il miglioramento del servizio con la graduale riduzione del personale negli aeroporti.

Ha spiegato che, in passato, erano necessari due persone per gestire il check-in di un singolo volo. Oggi, grazie ai chioschi self-service, una sola persona può gestire due banchi del check-in per circa 2.000 voli. In riferimento all’aeroporto di Dublino ha specificato che questo cambiamento ha portato a una drastica riduzione delle code ai banchi del check-in, dato che l'80% dei passeggeri ora utilizza il self-service.



Per quanto riguarda il completo passaggio all’app per le operazioni di check-in, O’Leary per il momento non ha fornito dettagli su come Ryanair gestirà i passeggeri che non possiedono uno smartphone, o che comunque hanno un livello di conoscenze digitali molto basso.

O'Leary ha rassicurato che i viaggiatori non perderanno i loro voli a causa di problemi tecnici sui loro dispositivi, poiché le informazioni saranno disponibili al gate, ma non è chiaro come Ryanair gestirà la fase iniziale dei controlli di sicurezza senza una carta d'imbarco stampata.