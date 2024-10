United Airlines lancia il volo Palermo - New York. Tutte le info utili 

10/10/2024 21:21:00

United Airlines ha annunciato un nuovo servizio stagionale non-stop che collegherà Palermo a New York/Newark a partire dal 22 maggio 2025. Questo volo, che opererà tre volte alla settimana, rappresenta un’importante novità per i collegamenti diretti tra la Sicilia e gli Stati Uniti. United sarà infatti l'unica compagnia statunitense a offrire un volo non-stop tra Palermo e gli Stati Uniti, aggiungendo questa rotta al suo ampio network di collegamenti transatlantici.

La rotta da Palermo va ad affiancare i servizi già esistenti di United da altre città italiane come Roma, Milano, Napoli e Venezia, con l’obiettivo di servire fino a 13 voli diretti al giorno tra l’Italia e gli Stati Uniti durante l’estate del 2025. Questo nuovo collegamento è stato accolto con entusiasmo dal Managing Director of International Sales di United Airlines, Marcel Fuchs, che ha sottolineato l’importanza di offrire ai clienti siciliani una maggiore scelta per viaggiare negli Stati Uniti e, allo stesso tempo, far scoprire la Sicilia ai turisti americani.

Il volo Palermo - New York/Newark sarà operato con un Boeing 767-400, un aereo con 231 posti, che include la United PolarisSM business class, United Premium PlusSM e posti Economy PlusSM con maggiore spazio per le gambe. Questo volo stagionale rappresenta parte di una più ampia espansione internazionale di United, che per l’estate 2025 introdurrà 11 nuovi voli e otto nuove destinazioni, rafforzando ulteriormente la propria presenza globale.