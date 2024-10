 Va all' ospedale di Marsala per una caduta dalle scale  si accorge che non ha più gli orecchini d’oro

11/10/2024 10:05:00

Va al Pronto soccorso dell’ospedale di Marsala per una caduta dalle scale e dopo essere tornata a casa si accorge che non ha più gli orecchini d’oro. E’ quanto sarebbe accaduto ad un’anziana donna di Partanna.

A sporgere denuncia, contro ignoti, per l’accaduto è stata la figlia, una insegnante di 54 anni (F.G.C.). “Il fatto grave – dice l’insegnante - è che tale reato si è perpetrato all’interno del prestigioso nosocomio di Marsala e nello specifico con molta probabilità all’interno del reparto di radiologia”.

Il fatto risale a due mesi fa. “Il 9 agosto – scrive la figlia nella denuncia – mia madre è caduta dalle scale e a causa dei traumi riportati ha difficoltà a deambulare. Lo stesso giorno l’ho accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Marsala. L’accettazione è stata effettuata alle 15.32 e le dimissioni sono avvenute alle 17.32. Lei solitamente indossa una collana e degli orecchini in oro. Al nostro arrivo ho provveduto a toglierle la collana ma distrattamente non le ho tolto gli orecchini quando è stata accompagnata in Radiologia dagli infermieri per effettuare gli accertamenti del caso. Il giorno dopo, quando era già rientrata a casa, mia madre si è resa conto di non avere più gli orecchini indossati, ho controllato nella sua stanza e tra i suoi vestiti ma gli orecchini non sono stati rinvenuti. Ho chiesto telefonicamente al Coordinatore del Pronto Soccorso, al personale in servizio al momento dell'accettazione e a quello in Radiologia, ma nessuno è stato in grado di riferire in merito a quanto successo. Pertanto presumo che il furto sia avvenuto nel reparto di Radiologia nel momento in cui sono stati tolti gli orecchini per effettuare gli accertamenti diagnostici del caso oppure nel tragitto che dal Pronto Soccorso porta fino al reparto di Radiologia”.