Da Bach a Morricone, duo chitarristico alla Chiesa Valdese di Trapani

11/10/2024 15:26:00

Ospiti della Chiesa Valdese di Trapani saranno Nello Alessi e Ferdinando Fallica.

Musiche per solo e duo di chitarre il prossimo 12 ottobre alle ore 18:30, presso la Chiesa Valdese di via Orlandini a Trapani. Per la responsabile delle attività e iniziative culturali della Chiesa Valdese di Trapani e Marsala, Georgia E. Betz, “la musica rimane al centro dell’esperienza umana come arte totale: ritmo, suono, pause, vibrazioni animano la vita degli umani rendendola degna d’esser vissuta.

Un principio - continua Betz - che la Riforma protestante ha voluto tradurre nella possibilità che le Chiese siano innanzitutto luoghi dove la musica si fa preghiera e diventa accessibile a tutti e tutte. Questo principio è oggi ancora e caparbiamente vivo nel nostro modo di testimoniare l’impegno che la fede cristiana produce. Testimonianza che si esplica nella condivisione dell’arte e, appunto, della musica”. Il concerto, libero e gratuito, vedrà l’esecuzione di un programma molto variegato: da Bach a Morricone, da Sor a Milhaud. L’iniziativa è realizzata in partnership con il Laboratorio delle Utopie APS e con l’Accademia Chitarristica Siciliana.