Vino Vivo -  Resistenza e Orgoglio Contadino a Petrosino il 12 e 13 ottobre

11/10/2024 09:48:00

Tante le iniziative in programma all’insegna del vino e dei prodotti della tradizione.

Come lo scorso anno, si parte dai vini del territorio ed in particolare dal Grillo e dalle sue mille sfumature.

La Masterclass a cura di AIS Trapani, si svolgerà sabato 12 ottobre alle ore 17. LA serata proseguirà con l’apertura alle 18 e 30 delle degustazioni ai banchi di assaggio con la presenza di più di 20 cantine del territorio. Inoltre, tanta musica con il concerto “burning fire” alle 21 e 30.

Ma non è solo l'aspetto enologico a essere al centro di questa manifestazione. Attraverso il convegno “Territori bio: modelli di valorizzazione dell’identità territoriale” che si terrà domenica 13alle ore 11 nei locali del Polivalente, si punterà a promuovere una riflessione sulla forza delle reti e delle connessioni territoriali. Attraverso questo talk, organizzato in collaborazione con il Biodistretto Terre degli Elimi e con AIAB, si sottolineerà l'importanza del lavoro collettivo, dell'unità e della solidarietà per superare le difficoltà presenti e future del settore mettendo in equilibrio, territorio, ambiente e coesione sociale ed economica.

Domenica 13 alle 17 e 30 entra nel vivo la “Sagra dell’uva e del vino” con le degustazioni di prodotti e dolci tipici siciliani. “Vino vivo” fa un salto nel passato per restituirci i prodotti di una tradizione pasticcera e dolciaria spesso dimenticata, ma che ancora mani sapienti conservano nel calore e nell’intimità dello spazio domestico. Occasione unica, dunque, per connetterci con i nostri ricordi più intimi e assaggiare dolci preparati a base di vino cotto, mosto e miele. Il tutto condito con l’esibizione di talenti del canto e della danza, cabaret e musica che allieteranno la serata fino a tardi dal palco allestito tra viale De Vita e via Baglio Woodhouse.

Gli spazi espositivi, gli stands, i luoghi di ristoro, i banchi di degustazione, la via del gusto e lo spazio bimbi saranno allestiti in entrambe le giornate, su via Francesco De Vita, Viale Licari e ViaBaglio Woodhouse. “Vino vivo” è promosso e organizzato dall’amministrazione comunale e ha come main partner la Proloco di Petrosino. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo della Regione Siciliana.

“È con grande orgoglio che annunciamo l’evento “Vino Vivo - Resistenza e Orgoglio Contadino”, che si terrà il 12 e 13 ottobre - dichiarano il Sindaco Anastasi e l’assessora all’agricoltura Marino - Questo evento rappresenta non solo una celebrazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, ma anche un momento di riflessione e di unità per la nostra comunità. Il nostro territorio ha una lunga tradizione agricola e vitivinicola, e attraverso questa manifestazione vogliamo rendere omaggio a tutti coloro che, con dedizione e passione, lavorano ogni giorno per produrre vini e prodotti di qualità. E’ una festa “resistente” – continuano il sindaco e l’assessora – che vuole valorizzare l’orgoglio e la caparbietà di una comunità che rivendica le sue origini e la sua identità contadine. E’ una Festa di comunità, una Festa per raccontare il valore del nostro vino e dei nostri prodotti enogastronomici. “Vino vivo”, per provare a ritrovare il senso di una storia contadina, la storia di una comunità e di un territorio che hanno avuto nella viticultura e nel vino il loro tratto distintivoe che dal passato vogliono rilanciare questa storia nel futuro”.