Castelvetrano, Giuseppe Vinciguerra è il nuovo segretario comunale

11/10/2024 00:25:00

Giuseppe Vinciguerra, 46 anni, originario di Agrigento, è stato nominato nuovo segretario comunale del Comune di Castelvetrano. Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti, Vinciguerra ha anche ricoperto il ruolo di assistente universitario prima di intraprendere la carriera di segretario comunale, superando con successo l’esame per questa funzione. Vanta un'ampia esperienza, avendo prestato servizio in numerosi comuni del centro e nord Italia, e successivamente in diversi comuni siciliani come Naro, Aragona, San Biagio Platani, Raffadali, Salaparuta, Mistretta e nuovamente Naro.

Nel 2022, per un breve periodo, ha già svolto l'incarico di reggente presso il Comune di Castelvetrano. Lo scorso settembre, il sindaco Giovanni Lentini ha avviato la procedura per la nomina del nuovo segretario comunale, pubblicizzando la posizione e raccogliendo manifestazioni di interesse. Tra le candidature pervenute, quella del dottor Vinciguerra è stata valutata come la più qualificata, portando alla sua selezione per ricoprire questo importante incarico.