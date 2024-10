Marsala, inziati i lavori di sistemazione del campo di via Istria

11/10/2024 10:00:00

È in corso la sistemazione del campetto di calcio di via Istria a Marsala. Gli interventi sul rettangolo di gioco riguarderanno sia la collocazione di nuova recinzione con adeguata porta d'ingresso, sia la compattazione dell'area del campetto.

Nel corso del sopralluogo, presenti il vicesindaco Giacomo Tumbarello, il consigliere Michele Accardi e l'arch. Stefano Pipitone, il sindaco Massimo Grillo ha voluto conoscere i dettagli dei lavori, incluso il cronoprogramma: “L'Impresa incaricata ha già avviato gli interventi, ma il risultato più importante è ridare ai ragazzi di via Istria la possibilità di giocare all'area aperta, utilizzando un campetto in sicurezza e su cui interverremo ancora per miglioralo”.

Per il sindaco Grillo c'è in atto un "Cambiamento epocale” per il litorale sud di Marsala - Per il sindaco di Marsala Massimo Grillo, i lavori che si stanno svolgendo al lungomare sono, addirittura definiti "epocali". Su 20 progetti presentati in tutta Europa, per il programma Horizon Europe 2012/2017 solo tre in Italia sono stati selezionati, tra cui figura il progetto di Marsala.

“Dal Porto di Marsala a Torre Sibiliana si potrà assistere ad un cambiamento epocale del nostro litorale. Ai lavori del Waterfront attualmente in corso, si aggiungeranno interventi di protezione a beneficio del tratto di costa soggetto negli ultimi anni a forti fenomeni di erosione, con positive ricadute sul fronte ambientale e turistico”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che, con delibera di Giunta - di fatto - sottoscrive l'assistenza di tecnici esperti per sviluppare, nell'ambito del programma Horizon Europe 2012/2027, il complesso progetto di svolgere “indagini batimetriche/ correntometriche e realizzazione di interventi di protezione/ripascimento dall'area di colmata a Torre Sibiliana”.

L'Amministrazione Grillo, pertanto, prosegue nella progettualità a cominciare dal cambiamento climatico e da quanto fissato nell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, volto a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo riguardanti anche il mare. Sarà il gruppo Technopolis – che avrà come referente l'Ufficio Speciale per il Pnrr diretto da Alessandro Putaggio - a fornire l'assistenza tecnica al progetto di protezione e ripascimento costiero del Comune di Marsala, individuando le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo.