Trapani dice grazie ai suoi angeli custodi: attestati ai volontari dell'estate

11/10/2024 18:32:00

Si sono dedicati con passione al servizio della comunità durante il periodo estivo, ed è per questo che in una cerimonia ufficiale, l'Amministrazione Comunale di Trapani ha voluto esprimere la propria sincera gratitudine ai numerosi volontari e alle associazioni coinvolte.

Il Sindaco Tranchida, l'assessore ai servizi Sociali Giuseppe Virzì, insieme con il direttore dell'Asp Ferdinando Croce e il dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche Giovanni Barone, hanno consegnato gli attestati di partecipazione ai protagonisti di questa lodevole iniziativa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a coloro che hanno prestato servizio presso la spiaggia accessibile di piazza Vittorio Emanuele, garantendo a tutti la possibilità di godere del mare in piena sicurezza e autonomia. Ma l'impegno dei volontari si è esteso ben oltre questa importante attività, abbracciando diverse iniziative promosse dal Comune a favore della collettività.

"Siamo profondamente grati a tutti i volontari che hanno donato il loro tempo e le loro energie a titolo completamente gratuito durante l'estate - hanno dichiarato il Sindaco Tranchida e l'Assessore Virzì - Le associazioni che hanno aderito alle iniziative del Comune rappresentano un esempio di cittadinanza attiva e solidale, un valore aggiunto per la nostra comunità. Un ringraziamento speciale va anche al Direttore dell'ASP Ferdinando Croce per la preziosa collaborazione e per aver messo a disposizione il personale sanitario, e alla Croce Rossa Italiana, nella persona di Sveva Tatangelo, per l'impeccabile coordinamento dei volontari".

La consegna degli attestati, seppur un gesto simbolico, rappresenta un importante riconoscimento per l'impegno profuso da questi cittadini. "È un piccolo segno della nostra riconoscenza – hanno concluso il Sindaco e l'Assessore – ma soprattutto un motivo di grande orgoglio per la nostra città, che può contare su tante realtà attente al prossimo e pronte a spendersi per il bene comune".