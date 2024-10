Mazara del Vallo: condizioni stabili per la turista soccorsa in crociera al largo della costa

11/10/2024 16:07:00

La turista 90enne di Teramo, soccorsa mentre era in crociera al largo di Mazara del Vallo, si trova attualmente in condizioni stabili presso l’ospedale Abele Ajello. La donna era stata ricoverata nella notte presso l’unità operativa complessa di Cardiologia con un edema polmonare acuto e un stato settico generalizzato, come ha riferito il primario del reparto, Michele Gabriele.

"La paziente, inizialmente ricoverata in condizioni gravissime, ha superato il momento critico" ha dichiarato il dottor Gabriele, confermando che la situazione si è stabilizzata e che la signora riceve le cure necessarie.

La donna era passeggera di una nave da crociera che stava navigando verso Ibiza in acque internazionali, a circa 25 km dalla costa siciliana. Grazie all’intervento tempestivo della Guardia Costiera di Mazara del Vallo, coordinato dal comandante Amleto Piccinno, è stato possibile effettuare un trasporto medico d’urgenza. La motovedetta CP 849, con a bordo un medico del Servizio 118, ha trasbordato la paziente e l'ha condotta rapidamente al porto di Mazara, dove un'ambulanza l’ha trasferita all'ospedale per ricevere le cure immediate.

"Voglio ringraziare tutti" ha dichiarato la figlia Anna. "Eravamo scettici per le notizie che sentivamo in tv sugli ospedali del Sud, invece abbiamo trovato una realtà bellissima, un ospedale nuovissimo con personale eccellente, specializzato e all’avanguardia".

Il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, ha lodato la collaborazione tra gli enti coinvolti. "Si tratta di un esempio positivo di sinergia tra Azienda sanitaria provinciale, 118 e Guardia Costiera. Questa collaborazione tra enti pubblici dovrebbe essere istituzionalizzata, non solo nelle emergenze, nell’interesse dei pazienti. L’ospedale di Mazara del Vallo, per la sua posizione strategica, potrebbe diventare un hub sanitario del Mediterraneo" ha commentato Croce.

Grazie a questo efficiente coordinamento tra le diverse istituzioni, la vita della turista è stata salvata e il tempestivo intervento medico ha garantito la stabilizzazione delle sue condizioni.